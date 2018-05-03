孫越先生87歲辭世！鄭麗君感念永遠的孫叔叔

2018年05月03日 05:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

懷念永遠的孫叔叔！孫越先生1日晚間辭世，文化部長鄭麗君2日聞訊表示，孫越先生四十年來演藝成就斐然，同時也是台灣公益活動的領航者，以自身影響力帶動台灣社會的慈善精神，影響眾人投入公益，成為後輩影視工作者及大眾關懷社會的重要學習典範。鄭部長已指示文化部盡力協助處理治喪事宜。文化部亦將呈請總統明令褒揚。

孫越先生自1949年走上舞臺，一共演出了80多部舞臺劇、200多部電視及電影作品。其於1969年以《揚子江風雲》一片獲得第7屆金馬獎最佳男配角，是我國影史上第一次反派角色獲獎。1983年，孫越先生再以電影《搭錯車》獲得第20屆金馬獎最佳男主角。除了戲劇，孫越先生主持、主演之綜藝節目也有傑出表現，演出的《小人物狂想曲》中笑匠小人物廣受觀眾喜愛，節目也曾獲第16屆電視金鐘獎綜藝節目獎。孫越先生更於2010年，獲頒第47屆金馬獎特別貢獻獎。

孫越先生除演藝事業表現傑出外，並以其影響力終生致力公益。陸續推動「送炭到泰北」、「快樂捐血人」、「拒吸二手煙」、「器官捐贈」、「關懷愛滋」、「自殺防治」、「戒煙宣導」等活動，其獻身社會服務的足跡，幾乎紀錄了台灣社會公益的發展史，是大家心目中的公益典範。

鄭部長表示，孫越先生對影視、對公益的奉獻，讓我們學會感恩，也是我們的重要學習典範，其一生成就將長留在臺灣人的記憶裡。

(中時電子報)