常用3C肩頸酸、易胸悶！芳療、按摩抒壓護健康

芳療按摩能放鬆肌肉、舒緩神經、讓人更好眠。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

剛過完51勞動節！歷經去年的「一例一休」紛爭，台灣勞工多數壓力仍大，面臨薪水不漲、物價高漲！近些年來，人手一機，通勤時也在滑手機，長期會造成姿勢不良、甚至引發胸悶，另通訊軟體盛行，很多上班族下了班可能還要接到長官Line訊息，無形中「加班」！要如何抒解工作壓力呢？除休息、踏青、運動外，其實不妨也能用芳療、按摩讓自己更放鬆！

近些年來，以精油、按摩、SPA逐漸受到上班族青睞！以精油來說，用以治療及淨化人體的歷史已經長達數千年，聖經中即提到了188 種珍貴的精油。古代的醫師及藥師經常使用精油進行芳香療法！

如想讓情緒恢復平衡，可以選用薰香、噴霧或直接吸嗅的方式，能有效地舒緩和安撫心靈！植物精油含有高度濃縮的生物活性揮發性化合物，非常小的量就可以獲得理想的效果。目前在市面常見精油多可分為三款，有茶樹、薰衣草、薄荷等香味。

緊接著又是五月母親節，其實抒解壓力除了精油，也可用按摩！登琪爾SPA成立已經30週年，從1988年成立於加拿大多倫多，台灣美容業剛起步時，便將Spa產業引進台灣，期望為客戶創造「五感」全面抒壓與身心療癒

在歡慶30週年的記者會上，登琪爾安排芳療師現場進行按摩解說與盲測精油，展現芳療實力。資深芳療師Rita表示，現在許多上班族都喜歡「滑手機」，然無形中也造成姿勢不良，肩頸酸、易胸悶，這時不妨可利用按摩讓自己舒壓。

芳療師指出，專業按摩並非只是背痛按背、腳痛按腳，他們也要進修肌肉、骨骼、神經放鬆，要學習人體結構，在按摩過程中，由淺層的筋膜放鬆，進入中層肌肉訓練，再進入深層點的釋放與修護。

事實上，按摩的確能促進身心健康，據早先奧地利研究發現，10分鐘的肌肉按摩能有助減緩運動後30％的痠痛感。另實驗證實，用手按摩頭部的風池、天柱、百會等穴位，能放鬆肌肉、舒緩神經、讓人更好眠！健康是一輩子的！讓我們從食療、運動懂得愛自己！

(中時電子報)

SPA業者歡慶30週年，提供芳療、按摩方法護健康。（主辦單位提供）

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