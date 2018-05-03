週六來動物園健走！為在荷蘭的金剛猩猩「寶寶」隔空慶生

2018年05月03日 05:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週六來動物園，為在荷蘭繁殖保育的金剛猩猩「寶寶」加油打氣！台北市立動物園與台北市動物園之友協會自民國75年起，每年固定為金剛猩猩「寶寶」舉辦慶生派對，為了帶動社會大眾一起關懷弱勢族群，每次活動都會邀請兒童癌症基金會的親子共同參加。

動物園與台北市動物園之友協會自民國75年起，每年固定為金剛猩猩「寶寶」舉辦慶生派對。（台北市立動物園提供）

雖然「寶寶」已經在上個月前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，擔任金剛猩猩繁殖群的男主人，但為了持續把大家對「寶寶」的關懷轉化為大愛，今年台北市立動物園集結了更多公益團體的參與，將在107年5月5日（六）上午09：00-12：00，於動物園大門廣場，以野生動物保育及關懷弱勢為主題，推出益智樂活的駐站闖關及輕鬆健走活動，現場更將頒發獎學金鼓勵抗癌小勇士們，內容溫馨有趣，歡迎大家踴躍參加！

金剛猩猩「寶寶」在3月19日平安抵達了荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」。檢疫期滿後「寶寶」已經到戶外活動場和荷蘭民眾見面，和他一起生活的還有敏塔（Mintha）、曼姬（Mandji）以及莫芙蓋（M'Fugaji）等三隻母猩猩，他們一起住在「第二金剛猩猩島」。當初陪同「寶寶」一起到荷蘭的保育員及獸醫師，已經在四月中旬時返回台灣，不過幸好因為有外交部駐荷蘭台北代表處的加持，以及園內許多保育員們交遊廣闊，讓台北市立動物園一直都能獲得「寶寶」的最新消息。

像是這個星期動物園就收到一張由荷蘭當地友人拍攝「寶寶」在新家享受日光浴的影像，照片中「寶寶」那副輕鬆悠閒的模樣，恰巧就和在台灣時所拍的一張照片十分相似，一樣喜歡坐著觀望周遭的人、事物，也漸漸習慣了當地的食材，精神顯得很放鬆，請大家安心。

自從金剛猩猩「寶寶」於民國75年加入台北市立動物園這個大家庭，每年園方都會在兒童節前後，邀請台北市動物園之友協會共同舉辦「寶寶」的慶生會，以及與金剛猩猩保育相關的教育活動，並邀請兒童癌症基金會的親子們一起來參加。

5月5日（六）上午09：00-12：00推出益智樂活的駐站闖關及輕鬆健走活動，歡迎大家踴躍參加！（台北市立動物園提供）

此次活動希望能加深民眾愛護動物的觀念，了解靈長類動物及金剛猩猩野外族群所面臨的危機，並藉由頒發獎學金鼓勵正在對抗癌症的孩子們多到戶外走走，透過動物的陪伴或許能夠減輕身心的傷痛，感受社會關懷和支持的力量，好打起精神勇敢的挺過疾病治療的辛苦過程。

雖然「寶寶」遠在荷蘭，但台北市立動物園希望大家能將對「寶寶」的關心延伸到社會上各個角落。今年動物園集結了更多企業與公益團體一起來參與，將在5月5日（星期六）上午09：00-12：00，於動物園大門廣場，辦理「107愛在兒癌 迎向未來 五五成群齊步走」活動，以野生動物保育及關懷弱勢為主題，內容溫馨有趣、益智養身，歡迎大家踴躍參加，一起拋磚引玉，將內心深處的愛能源充份的發揮出來！

(中時電子報)

「寶寶」在荷蘭很悠閒的享受日光浴，和在臺灣一樣喜歡坐著觀望周遭的人、事物（上圖：荷蘭、下圖：台灣）。（台北市立動物園提供）