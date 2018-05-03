日本mt紙膠帶展五月台中登場！繽紛秀台灣

2018年05月03日 06:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

繽紛紙膠帶＋滿滿的創意！讓我們生活更添色彩與樂趣！紙膠迷久等了！日本紙膠帶龍頭品牌 mt 迎十歲生日，為感謝廣大文具控的支持，「mt EX in TAICHUNG」海外首站落腳台中，即日起至5/27(日)於誠品園道店「生火」登場，帶來獨家設計的《台中限定款》及《台灣限定款》，讓展覽充滿濃濃的台灣味！

誠品獨家販售的《台中限定款》為mt運用誠品園道店外牆植物「馬纓丹」、台灣水果紙箱、小吃等台灣意象設計的作品。（主辦單位提供）

睽違四年，mt再次來台開展，累積強大設計能量。這次mt特別運用誠品園道店外牆植物「馬纓丹」、台灣水果紙箱、小吃等台灣意象，設計五款誠品獨家販售的《台中限定款》，同時也運用蕾絲、毛孩元素，設計了三套九款《台灣限定款》。

誠品園道店mt十週年限定展覽限定人氣商品「mt扭蛋機」外觀。（主辦單位提供）

此外， mt也帶來《十週年限定禮盒》與首度登台的《2015年KIITO神戶expo日本展場限定款》，是紙膠迷一次入手的好時機。《十週年限定禮盒》中，每種圖樣都有其獨特含義，集結mt歷屆經典元素、mt fab經典票券系列、線條、裝飾物等，以及配合十週年的幾何數字10的嘉年華。

《2015年KIITO神戶expo日本展場限定款》則精選在神戶expo限定紙膠帶中，最受好評的四款：mt交通工具、紀念印章、鞋履和鮮肉。現場也有mt展覽限定人氣商品「mt扭蛋機」，共15款限量款式，其中更有流蘇款為全球首發款式，讓紙膠迷們驚喜連連！

誠品園道店mt十週年限定展現場備有多款紙膠帶，讓紙膠迷們手作體驗。（主辦單位提供）

適逢五月母親節，這次母親節就用紙膠帶拼貼、創作有您滿滿心意的母親節卡片吧！5/5(六)誠品邀請紙膠帶創作書《紙膠帶╳色鉛筆，貼貼畫畫94狂！》作者葉思辰，帶領大朋友小朋友拼貼創作，獻給媽媽獨一無二的心意。

5/12(六)、5/20(日)也有自畫像拼貼、和媽媽一同親子拼貼同樂的手作分享會。5/27(日) 首度舉辦的手機殼拼貼工作坊壓軸登場，藝術創作家吳芊頤現場教您如何用美麗的紙膠帶，妝點出富個人風格的手機殼。

(中時電子報)