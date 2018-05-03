爆料川普吃生髮藥祕密後 醫生下場是...

2018年05月03日 06:19 中時電子報 陳舒秦

川普的獨特髮型經常被議論紛紛，不過他多年來聲稱頭髮是真的，還要人拉看看，從競選集會觀眾到今夜脫口秀主持人吉米法隆都曾「驗明正身」，證明他沒戴假髮。不過川普以前在紐約的私人醫師爆料，川普會服用治療雄性禿的藥物柔沛（Propecia）。過沒多久川普的保鏢闖入他在公園大道（Park Avenue）的辦公室，拿走川普病歷，包括川普原版病歷和多個假名所做的檢驗報告，都被拿走。。

川普私人醫生伯恩斯坦（Harold Bornstein）表示，「紐約時報」（The New York Times）引述他說法，稱他開了好多年的生髮藥給川普。過兩天後，辦公室在2017年2月3日遭人闖入。，他認出有長年擔任川普私人保鏢和白宮行動主管的希勒（KeithSchiller），以及川普家族企業川普集團（TrumpOrganization）的律師賈登（Alan Garten），他說，他們在這裡應該有25到30分鐘，弄得亂七八糟。讓他覺得被糟蹋、被嚇唬、難過。

不過白宮表示，這是對總統的標準程序，新蒐集到的總統醫療紀錄要由白宮醫療小組（House Medical Unit）保管。醫生伯恩斯坦則不諒解的說「我不敢相信，竟然會有人對生髮藥大驚小怪。」

(中時電子報)