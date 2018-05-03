驚！台4成脂肪肝患者！仍大嗑火鍋、油膩便當

2018年05月03日 06:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

三餐老是在外，高油脂、高鹽、多糖，殊不知健康出大問題！日前發表的「國人脂肪肝認知與外食行為大調查」指出，近四成脂肪肝患者三餐多以外食為主，其中最常吃的食物以油膩、高熱量的「便當類」占比最高，同時與沒有脂肪肝的民眾相比，更愛火鍋與炒飯炒麵。

台北市立萬芳醫院消化內科吳明順主任指出，脂肪肝與肥胖、糖尿病密不可分，若未積極控制，可能導致脂肪性肝炎及肝纖維化。目前對於非酒精性脂肪肝疾病人，只能建議運動減重和控制飲食，並無有效的治療方法，而坊間的護肝保健食品充斥，卻只有動物實驗而無臨床實證。

現代人因飲食習慣與生活作息問題，不但三高族群逐年攀升，連脂肪肝也已成為國民病之一，幾乎每四人就有一人有脂肪肝問題。「國人脂肪肝認知與外食行為大調查」結果顯示，三成六中壯年民眾曾罹患脂肪肝，其中又以男性居多；三成五民眾自認身材屬脂肪肝高風險族群，其中體型肥胖者更加憂心。

吳明順主任指出：「幾乎每10位糖尿病患者，可能有7位有脂肪肝問題3！反之每2位脂肪肝患者1位可能有糖尿病；根據臨床觀察，脂肪肝患者有4~50%有糖耐量不良甚至顯性糖尿病的現象4。若脂肪肝合併糖尿病，引爆非酒精性肝炎機會又較一般脂肪肝患者高。」

調查發現，五成七(57.6%)脂肪肝患者都認為「飲食油膩」是脂肪肝生成關鍵，近四成(38.1%)脂肪肝患者卻表示三餐大多以「外食」為主。脂肪肝患者常見「一不三沒有」惡習，將會加重健康負擔！

●不知道- 六成六(66.1%)脂肪肝患者表示不知道那些食物或成分有助於改善脂肪肝問題。

●沒有影響- 九成四(94.1%)脂肪肝患者，因為沒有立即病徵，誤認為對生活與健康沒有影響。

●沒有計算- 高達九成六(95.8%)的脂肪肝患，幾乎不會計算日常飲食熱量或脂肪含量。

●沒有忌口- 外食習慣中大部分民眾最常吃的食物以油膩、高熱量的「便當類 (排骨、雞腿便當)」占比最高(58.8%)。而有脂肪肝的患者，在炒飯炒麵(30.5%比23.9%)、以及火鍋類(16.9%比6.8%)的比例又較沒有脂肪肝的民眾明顯高出許多。

吳明順主任分享診間一名50多歲脂肪肝患者，早有脂肪肝問題十幾年卻不以為意！原來年輕時便經常外食，且一周總要吃上兩包鹹酥雞解饞，加上工作型態經常久坐不動，某次檢康檢查後竟發現脂肪肝已惡化到中重度！吳明順主任表示，若再不改善飲食，日後會發生胰島素抗性及可能進展為糖尿病！

蔡儀冠營養師建議：「平常若無法避免外食，脂肪肝患者應多選青菜類搭配，飯後也可多補充水果。青菜可多攝取黃綠色蔬菜增加膳食纖維，肉類以低脂白肉取代，另外褐藻類如昆布、海帶也屬於高纖維、低熱量食物。而褐藻中『藻褐素』(Fucoxanthin)屬於類胡蘿蔔素，其實是很好的抗氧化物質，可協助抵抗自由基，過去在動物試驗中便發現可調節血糖甚至修復受損的胰島細胞！對於脂肪肝患者都是可多食的選擇！」

(中時電子報)