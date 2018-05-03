5月3日三大報頭版要聞

2018年05月03日 07:17 中時電子報 綜合報導

@中國時報

民進黨選對會昨討論台北市長選舉布局，台北市長柯文哲「不受控制」的作風，讓選對會「整顆頭抱著燒」；從選對會前晚密會柯P，至周三民進黨團總召柯建銘上廣播受訪、選對會出席成員「一半以上」支持自提人選，台北市黨部主委黃承國甚至喊出沒有禮讓空間，顯然民進黨與柯P已到最後攤牌時刻，民進黨祭出「黑臉」策略步步進逼，要柯P點頭合作。

2018年5月1日晚間9點56分，我們永遠的老朋友孫越在人生舞台謝幕，享壽87歲！留給大家的，是他電影中百變的角色、電視裡爽朗的歌聲、和小朋友說故事時的笑語、做公益時感性的身影，誠如他一生摯友張小燕在臉書上PO的一個「痛」字，孫叔叔也是台灣這一代人，無法抹滅的記憶！

蔡政府2年斷3個邦交國，台灣首位本省籍前外長歐鴻鍊昨表示，斷交事件的問題源頭是兩岸政策，是「鐵的事實」，再度驗證「兩岸政策高於外交政策」，類似情況也會不斷出現。至於接下來哪些邦交國須「警戒」？歐鴻鍊指要留意非洲布吉納法索。國政基金會外交及國防組召集人、前立委林郁方提到海地、宏都拉斯；前駐海地大使楊承達認為，北京可能會先挑人口多、國土大的國家。

行政院洗錢防制辦公室昨發表「國家洗錢及資恐風險評估報告」，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、第三方洗錢等9大類犯罪，平均每年合計約新台幣1000億元犯罪所得，從台灣流出及流入7個國家或地區，但無論是流出或流入，大陸都是排名第一。

@旺報

中日韓高峰會將於9日舉行，日媒報導指出，屆時3國領袖會談後將發表共同宣言，預計共同宣言會出現要求北韓以完全、可驗證且不可逆的方式放棄發展核試及彈道飛彈等內容。

美國與北韓領導人的「川金會」，時間地點逐漸明朗，綜合多家外電報導，極有可能於5月20日在板門店舉行，也可能視情況擴大到美、韓、朝三方首腦會談。川普將爭取讓北韓釋放三名被囚禁的美國公民；對於南韓總統文在寅認為川普更應該得諾貝爾和平獎，川普喜形於色，直言「那太好了」！

與中華民國有長達77年邦交關係的多明尼加共和國1日無預警與我方斷交，並隨即轉向與大陸建交，行政院長賴清德於2日針對此事表示，「併吞台灣是中國的國策，也是他們的陽謀」，並呼籲國人能夠支持政府，共同面對大陸的進逼。美國國務院則表示，這些改變無助與區域穩定。

越來越多台青選擇到大陸求學、就業，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌指出，在新媒體時代，群體傳播的效果大於大眾媒體，當越來越多台青赴陸，將產生同儕效應。這也是中共對台政策新的「群眾路線」，達到以台引台。

@工商時報

國際美元5月發動新一波漲勢，美元指數衝破92關卡，讓主要亞幣紛紛應聲下挫，新台幣也跟進補貶，昨（2）日開盤後開低走低，加上外資匯出，盤中一度重挫1.8角，但出口商見到理想價位進場拋匯，讓尾盤跌幅收斂至1.53角，新台幣以29.758元的今年新低價作收，下一關卡直指30元。

蘋果周二美股盤後公布第2季（至3月底止）業績，營收和獲利勁揚證明推出高價iPhone X策略奏效，大陸市場亦呈報強勁營收成長，平息市場的悲觀預測。蘋果同時宣布1,000億美元的庫藏股計畫，並加發股息16％。

壽險公司拚命賣債券衝獲利，不能拿來發現金股利。去年七大壽險公司稅後獲利1,201億元，創下歷年新高，但今年僅三家壽險公司獲准配發現金股利給股東，即國泰人壽、富邦人壽及中國人壽，配出近新台幣190億元，已算是近年現金股利的高點，配出的現金股利約占獲利的15.8％。

全台高溫、昨（2）日用電量創下今年新高，台電表示，昨日尖峰用電量達3235.06萬瓩，創下今年用電新紀錄，為今年亮出第16顆橘燈。

(中時電子報)