中市西屯國小師生捐髮助人 另類慶祝母親節

2018年05月03日 07:53 中時 盧金足

小女生雖然喜歡長頭髮，但是她們知道只捐30公分，很快就可以再長出來。（盧金足攝）

台中市西屯國小利用捐髮方式，讓小朋友以公益來榮耀母親賜予的美麗長髮，化長髮為祝福。（盧金足攝）

台中市西屯國小師生響應財團法人癌症希望基金會捐髮活動，迎接5月母親節，輔導室募集校內願意捐髮的親師生，並邀請貝特髮型美容設計師為志願捐髮者義剪。

西屯國小老師鄭麗琴，也是5年7班朱芷儀同學的母親，母女一起做公益將留兩年的頭髮一起捐出來，不一樣的母親節慶祝方式，「化髮為愛」傳送她們的愛心。

「兩年前她們也捐過頭髮！」西屯國小校長蘇仁彥感動師生大愛，這兩年來師生頭髮又留長，而且為了維持好髮質細心保養。

這次參加活動的還有即將畢業的洪平果、5年級的林韋彤、堂苡恩、劉騏溱，以及3年級的朱庭安，1年4班小朋友郭凌余因為年齡較小，設計師甚至得蹲下剪髮。

「小女生雖然喜歡長頭髮，但是他們知道只捐30公分，很快就可以再長出來！」貝特髮型美容的設計師們小心翼翼，先編髮然後再減短與修飾，最後串串長髮化為西屯國小師生的祝福，準備捐出造福需要的人。

身體髮膚受之父母，每一絲頭髮都來自於母親的孕育，源頭是生命的愛，西屯國小利用捐髮的方式，讓小朋友以公益的活動來榮耀母親賜予的美麗長髮，化長髮為祝福，幫助生病的人有機會閃閃動人，母親節另有一番意義。

西屯國小會利用學生朝會公開表揚捐髮學生善行義舉，此外為表達母親節愛心，特別舉辦「愛的大聲公」親子活動，讓小朋友大聲吶喊愛「媽媽我愛您！」「爸爸我愛您！」「阿嬤我愛您！」，有貼心的孩子說「媽媽辛苦了！」讓小朋友學會「愛要勇敢大聲說出來」。

(中時 )