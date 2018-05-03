中市西屯國小師生捐髮助人 另類慶祝母親節

台中市西屯國小師生響應財團法人癌症希望基金會捐髮活動。（盧金足攝）

友善列印
中時
小女生雖然喜歡長頭髮，但是她們知道只捐30公分，很快就可以再長出來。（盧金足攝）
台中市西屯國小利用捐髮方式，讓小朋友以公益來榮耀母親賜予的美麗長髮，化長髮為祝福。（盧金足攝）

台中市西屯國小師生響應財團法人癌症希望基金會捐髮活動，迎接5月母親節，輔導室募集校內願意捐髮的親師生，並邀請貝特髮型美容設計師為志願捐髮者義剪。

西屯國小老師鄭麗琴，也是5年7班朱芷儀同學的母親，母女一起做公益將留兩年的頭髮一起捐出來，不一樣的母親節慶祝方式，「化髮為愛」傳送她們的愛心。

「兩年前她們也捐過頭髮！」西屯國小校長蘇仁彥感動師生大愛，這兩年來師生頭髮又留長，而且為了維持好髮質細心保養。

這次參加活動的還有即將畢業的洪平果、5年級的林韋彤、堂苡恩、劉騏溱，以及3年級的朱庭安，1年4班小朋友郭凌余因為年齡較小，設計師甚至得蹲下剪髮。

「小女生雖然喜歡長頭髮，但是他們知道只捐30公分，很快就可以再長出來！」貝特髮型美容的設計師們小心翼翼，先編髮然後再減短與修飾，最後串串長髮化為西屯國小師生的祝福，準備捐出造福需要的人。

身體髮膚受之父母，每一絲頭髮都來自於母親的孕育，源頭是生命的愛，西屯國小利用捐髮的方式，讓小朋友以公益的活動來榮耀母親賜予的美麗長髮，化長髮為祝福，幫助生病的人有機會閃閃動人，母親節另有一番意義。

西屯國小會利用學生朝會公開表揚捐髮學生善行義舉，此外為表達母親節愛心，特別舉辦「愛的大聲公」親子活動，讓小朋友大聲吶喊愛「媽媽我愛您！」「爸爸我愛您！」「阿嬤我愛您！」，有貼心的孩子說「媽媽辛苦了！」讓小朋友學會「愛要勇敢大聲說出來」。

(中時 )

全台交通卡設計大評比 冠軍被讚… 喝下午茶欣賞自己作品 永信長者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。