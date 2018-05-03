喝下午茶欣賞自己作品 永信長者歡度母親節

永信長者欣賞自己的作品歡度母親節。（陳淑娥翻攝）

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永信長者與老師仔細研究自己的作品。（陳淑娥翻攝）

下周就是母親節了！永信社會福利基金會帶領一群長者，到「遇見高美導覽咖啡館」享用下午茶，提早歡度母親節，阿公阿嬤看到自己的作品掛在店內，靦腆的說「拍勢啦，做得不好。」也讓現場增添了許多歡笑聲。

家有一老，如有一寶！這群寶貝聚集在永信包括心佳家屋、清水日間照顧服務中心及小規模多機能照顧服務中心，平常中心即安排簡單有趣的課程，讓老人家能發揮自己的專長。

美學老師賈瑪莉及永信基金會工作夥伴，日前特別帶著長輩至「遇見高美導覽咖啡館」享用下午茶，除了提早歡度母親節之外，也一同欣賞自己的作品展覽。

阿惠奶奶看見自己的作品擺在店內，驚呼的直呼「唉唷！我的作品怎會放在這裡？拍勢啦，做得不好。」疲倦的阿冠阿嬤聞到花生厚片香味，馬上醒過來說，「趕快給我吃一下」。現場引起了哄堂大笑，也增添了一片溫馨氛圍。

永信社會福利基金會組長江瑞敏指出，安排長者旅行，不只是帶出去走看看，在這裡欣賞自己的手作作品，產生回憶連結及重拾美好時光，是最重要的意義。社工李育慈分享說，刻板印象認為帶失智長者出門，是件很困難的事，後來發現是多慮了，當長者走出戶外後能敞開心房，變得比較願意與人互動。

主任葉建鑫表示，帶失智長者外出輕旅行，一同品咖啡、欣賞自己的作品，可感受在家以外的環境及氛圍，並能與一般民眾接觸與互動，在人際關係的建立及社會參與，會產生淺移默化的效果，進而減緩失智症退化情況。

(中時 )

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