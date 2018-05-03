只要強化這兩點 丁守中想選贏柯P非難事？

國民黨前立委丁守中2日在台北市長初選民調中勝出確定代表國民黨參選台北市長後，與現場來賓握手致意，接受恭賀。 （資料照,鄭任南攝）

友善列印
中時電子報

國民黨台北市長黨內初選結果昨日出爐，前立委丁守中以47.63％、近半的支持度，領先其他3位對手約30個百分點順利出線。然而，有評論指出，丁守中目前最缺的是氣勢及振奮人心的願景。此外，若國民黨全力輔選，找回泛藍，「國民黨就有可能在台北打一場翻身仗」。

中國國民黨台北市黨部昨公布台北市長黨內初選民調結果，由前立委丁守中勝出。丁守中會後受訪時說，艱困選戰才要開始，將先鞏固泛藍陣營，並用政策爭取中間選民。丁也認為，柯沒有想像強，雖然媒體強、網路強，但只說幹話，媒體民調六都最後一名，屬於放牛班，丁守中強調，「我充滿自信，在基層跑反應都很好」，有信心得到選民認同。

對此，中評社評論指出，外界雖認為丁守中出戰柯P很艱困，但未必無勝算。距離投票日還有半年，民進黨仍未決定是否禮讓柯文哲或自提人選。在民進黨執政下，民怨四起，民意是否反撲、反撲的力道有多大，都讓選戰充滿變數。

該評論認為，丁守中目前最缺的兩項是氣勢及振奮人心的願景。然而，找回泛藍，國民黨就有可能在台北打一場翻身仗。台北選戰的勝敗，關乎台灣整個政局演變，若台北市民最後選擇丁守中，等同把柯P送去和蔡英文爭2020。

(中時電子報)

文章來源：中評社

對「拔管」表態 人渣文本：挺民… 要打敗柯文哲很簡單 網友稱只要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。