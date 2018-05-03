只要強化這兩點 丁守中想選贏柯P非難事？

2018年05月03日 08:25 中時電子報 謝雅柔

國民黨台北市長黨內初選結果昨日出爐，前立委丁守中以47.63％、近半的支持度，領先其他3位對手約30個百分點順利出線。然而，有評論指出，丁守中目前最缺的是氣勢及振奮人心的願景。此外，若國民黨全力輔選，找回泛藍，「國民黨就有可能在台北打一場翻身仗」。

中國國民黨台北市黨部昨公布台北市長黨內初選民調結果，由前立委丁守中勝出。丁守中會後受訪時說，艱困選戰才要開始，將先鞏固泛藍陣營，並用政策爭取中間選民。丁也認為，柯沒有想像強，雖然媒體強、網路強，但只說幹話，媒體民調六都最後一名，屬於放牛班，丁守中強調，「我充滿自信，在基層跑反應都很好」，有信心得到選民認同。

對此，中評社評論指出，外界雖認為丁守中出戰柯P很艱困，但未必無勝算。距離投票日還有半年，民進黨仍未決定是否禮讓柯文哲或自提人選。在民進黨執政下，民怨四起，民意是否反撲、反撲的力道有多大，都讓選戰充滿變數。

該評論認為，丁守中目前最缺的兩項是氣勢及振奮人心的願景。然而，找回泛藍，國民黨就有可能在台北打一場翻身仗。台北選戰的勝敗，關乎台灣整個政局演變，若台北市民最後選擇丁守中，等同把柯P送去和蔡英文爭2020。

(中時電子報)