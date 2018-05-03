孫安佐案結束沒影 才要正式開始

孫安佐上個月底出席預審法庭後離開。(圖/中央社)

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中時電子報

孫案到目前為止，謠言滿天飛。 一下子爭取交保未果， 一下子認罪協商了， 一下子孫將要被遣返， 一下子孫案已結案了。

可是一個問題是，從頭到尾，把法官及聯邦部門的裁量權放在哪 ?

先談交保未果。孫案在第一時間3/27預先提審訊時，法官就有設定保釋金10萬美金 (以這種案件來說算是相當高的)。 但是後來是孫安佐在律師建議下選擇不交保。因為孫安佐除了地方刑事案件之外，還因為被校方退學，喪失留美合法資格，被美國移民海關署下了拘提令。

就算在地方交保，48小時內ICE會來把他押到聯邦移民監獄。很多被告怕到了聯邦監獄之後影響地方刑事案件出庭，就等於保釋金白繳了。所以多數被告選擇不交保。不給保釋在美國攸關人權問題， 孫案只是涉嫌犯了一級輕罪， 沒有理由不給交保。所以說爭取交保未果，把法官已經做的裁定放到哪裡了?

再先說認罪協商。 到目前為止孫安佐的律師沒有用認罪協商4個字， 只有說會走非公審結案。因為除了認罪協商之外，還有各種其他的結案方式可以考慮。另外就算有認罪協商，最後都要有法官的同意然後當庭宣布。不是辯護律師和檢方達成協議就算了。所以報導已認罪協商，又把法官最後裁量權放在哪裡?

再談驅逐出境，因為孫安佐被下了移民拘提令，地方刑事案件就算結案，最後還看ICE的態度。要是地方有判刑要服刑，服完刑再看ICE的處理。要是檢方同意用其他方式解決，法官也認可，那完成指定項目後，也還要看ICE放不放人。所以最後是不是可以被驅逐出境，必須要過聯邦部門這一關。

也就是說孫案有兩個層次，一個是地方， 一個是聯邦。這些程序不走完。孫案不能真正結案。

所以孫案不但沒有完，事實上是，當他放棄預審程序 (也就是不挑戰檢方有沒有足夠證據立案)之後， 這個案子才要正式開始。

(中時電子報)

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