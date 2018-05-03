要打敗柯文哲很簡單 網友稱只要找民進黨這三位出馬

台北市長柯文哲。(鄧博仁攝)

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中時電子報

一直以來台北市長柯文哲的民調雖上上下下，但多屬領先狀態。民進黨秘書長洪耀福曾提到「民進黨推誰，都會輸柯P」讓國會觀察基金會董事長姚立明痛批「沒出息」，有PTT網友發文表示「民進黨要打倒柯文哲其實很簡單」，就是請吳秉叡、徐國勇、吳茂昆三位，每天去幫柯文哲站台，柯文哲絕對會落選。

之前民進黨瘋狂打柯，但效果不佳，而爭取民進黨提名參選台北市長的綠委姚文智也發起「柯黑大遊行」，主辦單位宣稱現場有上萬人參與，但當天的空拍照，人潮零零落落，遭網友看衰。

現在有PTT網友反串，民進黨要搞倒柯文哲其實並不難，現在還做不到，只是用錯了方法，以下的方法保證有效，就是請吳秉叡、徐國勇、吳茂昆三位，每天去幫柯文哲站台，柯文哲不找他們去，就自己拍廣告，「吳秉叡支持、徐國勇推薦、吳茂昆保證」這樣每天播放 持續到投票日，柯文哲絕對會落選。

其他網友表示「我笑了，這種奧步虧你想的出來」、「XDDDDDDDDDDDDDDDDD聰明」、「高招…我還真沒有想到這招~~」、「支持+推薦+保證，佩服啊佩服」、「豬隊友大法，給推」。

吳秉叡曾為一例一休修法時說過「反對這個政策的人，可以不用支持民進黨。」；徐國勇曾說放寬七休一是為讓勞工增加積假彈性，遭網友痛批；曾被提名諾貝爾獎的吳茂昆最近因「卡管案」備受爭議。

(中時電子報)

只要強化這兩點 丁守中想選贏柯P… 民進黨北市長產生困難 黃暐瀚：…

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