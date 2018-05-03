民進黨北市長產生困難 黃暐瀚：「拔管」嚴重衝擊！

昨日民進黨選對會討論台北市長布局，多位選對會成員強烈認為台北應自提候選人不該禮讓柯文哲。（圖/資料照片）

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中時電子報
/整理報導

民進黨在台北市長的布局到底禮不禮讓柯Ｐ，至今依然霧裡看花。昨日民進黨選對會討論台北市長布局，多位選對會成員強烈認為台北應自提候選人，連民進黨北市黨部主委黃承國都直言，「沒有禮讓的空間」！不過，資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨若北市真不禮讓柯，民進黨真能的承受起提名自家人選所造成的「外溢效果」？更不用說，「拔管」對民進黨造成的強大負面衝擊，不僅造成藍軍在北部勢力的凝結，更影響北市對民進黨的觀感！

民進黨選對會昨日討論台北市的布局，在會中行政院發言人徐國勇、立委蘇治芬、黃承國等人均在會中力挺民進黨要自提人選，黃承國更說，北部一定要自提人選，沒有禮讓的空間，否則會面對「排山倒海」的壓力！不過，有意思的是，黃承國雖說要自提人選，但候選人方面，黃承國僅表示要提「最強人選」！會後，民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，五月中旬民進黨就會有具體方案。

黃暐瀚昨日於政論節目《年代向錢看》表示，北市長的人選不僅影響北市議員的選情，更影響全國的地方縣市長選舉，特別是選情呈現五五波態勢的地方，民進黨要擔心其「外溢效應」。而民進黨粗爆的「拔管」，更一舉凝聚藍軍在台北市的士氣，連帶拉抬國民黨台北市候選人丁守中的選情，連柯文哲都不得不對「拔管」事件表態，直言「是哪個白癡做的決定」。顯見，民進黨在北市長的布局上，「拔管」所產生的負面效果，不可計數。

(中時電子報)

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