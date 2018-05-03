6名女大生台南到彰化輕旅行 拾金不昧獲好評

圖說：台南長榮大學的6名女學生與舊館派出所員警許芫睿將拾得的1萬7000元物歸原主。（溪湖警分局提供）

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6名就讀台南市長榮大學的女學生，日前相約騎機車到彰化縣埔心鄉找同學並輕旅行，結果經過埔心鄉1處路口時，意外發現1疊千元大鈔的主人「走失了」，因為擔心失主有急用，於是趕緊送到附近的溪湖警分局舊館派出所，員警則也即刻發揮協尋的功力，當晚就找到遺失1個月家用的迷糊女失主。

「我們撿到錢了，怎麼辦！」溪湖警分局舊館派出所所長葉澄說，4月28日下午5點多，包括19歲的黃姓等6名女大學生騎著機車慌慌張張來到派出所報案說，她們一行人從台南到彰化旅遊，不料，騎著機車經過埔心鄉二重村南昌西路時，發現地上有1個裝有1疊千元大鈔的包包，赫然有1萬7000元，由於擔心失主有急用，趕緊送來派出所。

員警許芫睿受理後，查看錢包內並沒有任何身分證件，要找到失主一定是很棘手的超級任務，儘管如此，考慮到失主的心急如焚，還是立即調閱拾得地周遭的路口監視器過濾，果然，經過近3個小時的比對，終於發現遺失人是名騎機車的31歲林姓婦人。

林婦接獲通知趕到派出所認領時表示，該筆金錢是先生給的5月份生活所需費用，但因先生領完薪水就直接放入她口袋，沒交代清楚，才會弄丟了也不知不覺，直到傍晚回到家先生提醒才發現 。

她說，相當感謝許員的鍥而不捨，更也感謝善良的6名女大學拾金不昧。

(中時 )

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