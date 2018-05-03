好「馨」情！台中議員邱素貞等人分送康乃馨祝福母親節

2018年05月03日 08:38 中時 盧金足

5月進入母親節月，台中市議會民進黨籍女性議員邱素貞、翁美春、陳淑華、張芬郁等人，平時投入心力為選民服務，也是稱職的好媽媽，為表達對母親的感恩和敬意，不約而同前往傳統市場、學校、社區等地發送康乃馨給媽媽，獲市民熱烈回響，希望藉由康乃馨向全天下的母親祝福「母親節快樂！」

社會發展快速，女性在就業市場人數增加，擔任職業婦女的媽媽愈來愈多，台中市議會第2屆議員目前共有63席，其中男性44人，占70％；女性19人，占30％，顯示女性在職場上已占有一席之地，女性對社會的付出與貢獻，令人刮目相看。

康乃馨目前市面一支價格約5-10元，有5、6朵花，是母親節最受歡迎的花，邱素貞一口氣購買6000支康乃馨，除送給服務團隊女性助理，也到福德祠、傳統市場、公園，以及社區據點等地發送，讓民眾倍感溫馨。

邱素貞表示，女性意識抬頭，許多職業婦女家庭、事業兩頭燒，盡管辛苦，各項表現卻都不輸男性。

翁美春的服務處共發送3000支康乃馨，民眾反應相當熱烈，目前只剩300支，雖供不應求，她說，看到媽媽們美麗的笑容，就覺得像康乃馨一樣心花朵朵開。

「大熱天，透心涼！」陳淑華有支持者相挺，提供5000隻扇子發送，希望在炎熱天氣裡，讓媽媽們都能涼快一下，以表達對母親的敬意。

育有兩個孩子的張芬郁指出，她是民進黨在大里、霧峰區唯一的「媽媽」參選人，格外能體會出母親的辛勞與甜蜜，她特別準備3000支康乃馨，在學校放學時發放給前來接送孩子的媽媽，希望她們健康、快樂。

劉媽媽說，這是人生首次收到康乃馨，不是來自孩子，也不是來自老公送的 ，非常窩心；尤其當市議員送上一束花說「祝母親節快樂」時，內心很感動，工作和家事兩頭忙，收到康乃馨心情變得美麗了。

「祝福全天下的母親們天天快樂！」媽媽議員邱素貞、翁美春、陳淑華、張芬郁貼心準備康乃馨送給媽媽，一束康乃馨表現出對母親敬意，獻上全天下的母親們天天快樂的祝福。

(中時 )