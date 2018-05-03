好「馨」情！台中議員邱素貞等人分送康乃馨祝福母親節

台中市議員邱素貞（中）購買6000支康乃馨，到福德祠、傳統市場、公園，以及社區據點等地發送，讓收到康乃馨的民眾倍感溫馨，對議員貼心直呼「好感動！」（盧金足攝）

友善列印
中時

5月進入母親節月，台中市議會民進黨籍女性議員邱素貞、翁美春、陳淑華、張芬郁等人，平時投入心力為選民服務，也是稱職的好媽媽，為表達對母親的感恩和敬意，不約而同前往傳統市場、學校、社區等地發送康乃馨給媽媽，獲市民熱烈回響，希望藉由康乃馨向全天下的母親祝福「母親節快樂！」

社會發展快速，女性在就業市場人數增加，擔任職業婦女的媽媽愈來愈多，台中市議會第2屆議員目前共有63席，其中男性44人，占70％；女性19人，占30％，顯示女性在職場上已占有一席之地，女性對社會的付出與貢獻，令人刮目相看。

康乃馨目前市面一支價格約5-10元，有5、6朵花，是母親節最受歡迎的花，邱素貞一口氣購買6000支康乃馨，除送給服務團隊女性助理，也到福德祠、傳統市場、公園，以及社區據點等地發送，讓民眾倍感溫馨。

邱素貞表示，女性意識抬頭，許多職業婦女家庭、事業兩頭燒，盡管辛苦，各項表現卻都不輸男性。

翁美春的服務處共發送3000支康乃馨，民眾反應相當熱烈，目前只剩300支，雖供不應求，她說，看到媽媽們美麗的笑容，就覺得像康乃馨一樣心花朵朵開。

「大熱天，透心涼！」陳淑華有支持者相挺，提供5000隻扇子發送，希望在炎熱天氣裡，讓媽媽們都能涼快一下，以表達對母親的敬意。

育有兩個孩子的張芬郁指出，她是民進黨在大里、霧峰區唯一的「媽媽」參選人，格外能體會出母親的辛勞與甜蜜，她特別準備3000支康乃馨，在學校放學時發放給前來接送孩子的媽媽，希望她們健康、快樂。

劉媽媽說，這是人生首次收到康乃馨，不是來自孩子，也不是來自老公送的 ，非常窩心；尤其當市議員送上一束花說「祝母親節快樂」時，內心很感動，工作和家事兩頭忙，收到康乃馨心情變得美麗了。

「祝福全天下的母親們天天快樂！」媽媽議員邱素貞、翁美春、陳淑華、張芬郁貼心準備康乃馨送給媽媽，一束康乃馨表現出對母親敬意，獻上全天下的母親們天天快樂的祝福。

(中時 )

6名女大生台南到彰化輕旅行 拾金… 荒謬教育部「拔管小組」有超導專…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。