荒謬教育部「拔管小組」有超導專家沒金管會！

金管會認定「管中閔任獨董無疑義」把爭議踢回教育部。圖為金管會主委顧立雄在立法院答詢。(本報系資料照)

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中時電子報
/綜合報導

教育部粗暴拔管後，爭議論點逐漸明朗，曝露教育部組成的跨部會小組如此荒謬草率！對獨董相關法規知之甚詳的金管會缺席，竟讓超導專家吳茂昆與會，難怪教育部拿出的拔管理由完全無法服眾。對於黑箱作業的小組名單，立委曾銘宗曾質疑，不懂證交法的一群門外漢，如何釐清獨董爭議，世新教授游梓翔也質問，吳茂昆部長作為前組員，他的發言與他被信任能完成「拔管」任務是否有關？

關於拔管關鍵的獨董相關爭議，昨(2)日主委顧立雄不願回應，但晚間金管會發布新聞稿指出，管中閔符合證交法擔任獨董的「消極資格」，卻迴避了管中閔是否違反「兼職」與「利害關係」的規定，並將拔管的問題推回教育部。

聯合報報導，管中閔擔任台灣大獨立董事，是否有違法兼職和利益迴避問題，金管會本可提供正確的訊息，扮演關鍵角色。但教育部不作此圖，直接省略跳過金管會，而將超導專家吳茂昆納入「跨部會小組」，實在令人訝異，也太不適切。網友批說，教育部豈是草率與漫不經心，而是早就設定拔管結論，找些人來背書而已。

游梓翔也直指，這個「跨部會諮詢小組」就是「拔管小組」，一群跨部會的政務官、事務官、學者專家在教育部閉門討論，其結論如何產生？決議文字誰擬稿？是否是政府幕僚擬好的稿子？皆啟人疑竇，吳茂昆已承諾要對外公布會議記錄，未來拔管的整個過程將攤在陽光下，社會大眾將可一一檢驗，教育部的荒誕從何而來。

(中時電子報)

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