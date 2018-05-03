讓臉書陷千萬個資醜聞 劍橋分析熄燈聲請破產

2018年05月03日 08:51 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，先前讓臉書（Facebook）與祖克柏（Mark Zuckerberg）陷入龐大用戶個資外洩醜聞、數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）今天宣布「立即停止所有營運」，並將在英國和美國聲請破產。

公司聲明指出，「過去這段時間，遭受諸多無證據的中傷攻擊，造成公司客戶大量流失，經評估後，已確定無法繼續維持營運。」劍橋分析不僅遭控，長年利用第三方程式取得大批用戶個資，並被英國電視台側錄，踢爆他們曾受雇於川普（Donald Trump）、並利用資料優勢替他打贏美國總統大選，但劍橋分析隨後嚴正否認此些傳聞。

劍橋分析在美國華府特區的辦公室已人去樓空。（圖/路透社）

劍橋分析，創立於2013年，由共和黨大金主、億萬富豪梅瑟（Robert Mercer），投資1,500萬美元（約4.38億台幣），找來白宮前策略長巴農（Stephen K. Bannon）出任副總裁。公司成立主旨，從2012年共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）落敗，凸顯他們在網路數據缺失，「民主黨看起來在科技改革方面占優勢，共和黨則數據分析和資料探勘方面落後。」

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），出席美國國會聽證會，就日前用戶個資外流，隱私權問題接受質詢，接受議員質問，更坦承犯錯。(圖/美聯社)

名義上以學術研究為招牌，藉由臉書（Facebook）等社群平台，向群眾進行調查，藉此蒐集數據資料，並與劍橋大學心理學教師、心理學家柯恩（Aleksandre Kogan）的「全球科技研究」（Global Science Research）合作，設計一款「thisisyourdigitallife」的程式，來進行付費研究。此程式透過臉書，吸引27萬名美國人下載，藉此取得大量「學術研究」用的個人資料。

劍橋分析或許沒有真正傷到川普，卻讓臉書與祖克柏的公眾信任度大幅下降，雖然集團創辦人歐克斯（Nigel Oakes）證實，旗下兩家公司都將關閉，但至今始終不承認「錯誤」的他們，仍拒絕評論任何外界的提問，也讓不少外媒覺得，公司破產關門的內情並不單純。

(中時電子報)