MLB》一切只是謠言？一朗澄清：還不想退休

面對退休傳言，一朗透過記者表示暫無打算。(美聯社)

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中時電子報

美國《Root Sports》記者亞當(Brad Adam)昨上西雅圖電台爆料，水手打完近期主場兩個系列賽後，44歲的鈴木一朗將會告別18年大聯盟生涯，他也堅信一朗會選擇水手做為生涯最終站，不過，一朗顯然還沒這打算，面對記者詢問，回應「暫無退休打算」。

44歲的一朗今年季初回鍋水手，至今出賽14場，繳打擊率2成20、上壘率2成56、長打率2成20成績；在蓋梅爾(Ben Gamel)傷癒歸隊後，原本預期一朗可能被釋出，但最後水手以「戰力考量」為由，把他留在陣中，下放年輕的外野手賀雷迪亞(Guillermo Heredia)。

一朗10度入選美聯明星隊，拿過美聯最有價值球員、新人王等獎項，戰功彪炳；只是他年事已高，至今是聯盟最老外野手，雖發豪語要打到50歲，但現在的成績，喊退不意外，卻是大事。亞當上電台節目時，透露一朗打完主場系列賽，就會高掛球鞋。

時隔一天，一朗本人和水手球團，並未對外有任何解釋，倒是美國記者蕭茲(Jordan Schultz)透過推特指出，一朗告訴他，現在沒有退休的打算。一朗到底退還不退，讓人霧裡看花；記者不斷爆料，他自己跟水手球團，都沒有對外做解釋。

今天水手和運動家系列賽第二戰，一朗出賽擔任先發9棒左外野手；水手打完跟運動家的系列賽後，緊接著要和天使三連戰，隨後就會展開客場之旅。這若真的是一朗最後在水手主場現身，屆時跟相差21歲、效力天使的大谷翔平上演「跨世代對決」，勢必更備受期待。

(中時電子報)

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