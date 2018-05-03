台南正興街老屋旅店宣布歇業 曝「大環境很不樂觀」

台南正興商圈指標性白色玻璃老屋、佳佳西市場旅店昨宣布7月起將停止營業。

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中時電子報
台南旅遊熱潮帶動觀光市場競爭大，今年初台南正興街也打造正夯的貨櫃市集吸客。（本報系資料照／比漾廣場提供）

近年旅宿業一家接一家開，根據觀光局觀光旅館營運報告，雖然去年全台觀光旅館住客人數呈成長，但旅宿業暴增超過千家，供過於求造成多家業者營收下滑。而台南旅客必訪的正興商圈，近日當地一家老屋旅店宣布歇業，引發忠實住客不捨。

台南海安路、正興街、國華街、神農街一帶，是旅客玩台南的必訪景點。不過，位於正興街的佳佳西市場旅店昨日在臉書發文說，「10年來凝聚出佳佳跨越建築空間，為了無懼的大步邁向下一階段，團隊必須將台南佳佳西市場旅店開創時階段性任務卸下。」宣布將在6月30日停止營運。

位在正興街的飲料店，3.5坪要價1350萬，讓人瞠目結舌 (圖／中天新聞)
佳佳西市場旅店宣布停止營業公開信全文。(圖/取自 臉書)

這幾年國內旅宿市場飽和，據聯合報、蘋果日報的報導，台南市府觀光旅遊局指出，業者停業原因可能和合夥人經營理念分歧有關；台南市街區正興同協會理事長高耀威遺憾表示，由於當地房租飆漲、成本提高，加上市場變化快，近年商圈整體營運環境不是很樂觀。

台南正興商圈指標性老屋旅店將歇業，讓得知消息的忠實住客紛紛表達不捨，震驚「以後要住哪裡？」中時電子報致電客服並未獲相關回應，但針對是否考慮另尋營業據點，有旅店人員指出，雖然台南住宿營運將歇業，尚未得知旅店後續消息；不過，台南餐廳部門可望持續對外營業。另台北士林分館正常營運，不受影響。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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