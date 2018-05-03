飛天梯底下藏法餐 推母親節限定饗宴

2018年05月03日 09:52 中時 馮惠宜

澳洲和牛橫膈膜、剝皮辣椒、時蔬、洋芋泥：肉品香味濃郁，高溫煎烤後，佐上東台灣傳統食材-剝皮辣椒，巧妙將牛肉風味更突顯出來。（馮惠宜攝）

法式冷肉凍派、膽肝、宜蘭鴨賞、開心果：以肉品當作餡料，特別結合宜蘭鴨賞、膽肝，再以派皮包覆起來加以烘烤製作。（馮惠宜攝）

伯爵茶、洋梨、巧克力蛋糕：濃郁的伯爵香味混合巧克力輕盈滑順的慕斯口感，搭配洋梨的清爽甘甜及底部餅乾酥脆，相當有層次。（馮惠宜攝）

因擁有一座27公尺溜滑梯、被英國媒體譽為是地表最潮的飯店「紅點文旅」，一個月前將地下室餐廳斥資改裝LAROME法式餐廳，提供融合在地食材的法式美味，隱藏在巨型溜滑梯底下的這座法式餐廳，母親節應景推出限定饗宴，要用扎實且當代的法餐烹調料理呈現對媽媽的感恩。

餐廳雖位於飯店地下一樓，在限制的空間裡，可容納53席貴賓同時用餐，其中14席吧檯區的開放式廚房更是餐廳軸心，不但可看到廚師團隊行雲流水的料理身影，也讓陣陣食物溫暖香氣傳出，彷彿進入法國當地餐廳的錯覺。

主廚方柏儼此次母親節特別推出限定菜單，整套饗宴設計有如交響樂曲四個樂章，首先由開胃小品揭開序曲，除有精選經典法式冷肉凍派外，還有清爽的生干貝韃靼或濃郁溫暖的白玉濃湯二選一。

第二樂章主菜則提供：羊肋排搭配摩洛哥式燉茄子、澳洲和牛橫膈膜及市場鮮魚等三種選擇；第三樂章則先以檸檬蘿勒冰沙讓味覺緩和轉換，再來迎接伯爵洋梨巧克力蛋糕，此道甜點雖有輕盈滑順的口感，但所帶來的濃郁層次味覺則有如香氣般的在口中蔓延；最後來到第四樂章，則以自製精緻茶點及特色茶或手沖咖啡讓這整場饗宴留下味覺的驚嘆號。

(中時 )