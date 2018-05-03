飛天梯底下藏法餐 推母親節限定饗宴

紅點文旅地下一樓法式餐廳整個用餐空間重點，則屬14席吧檯區的開放式廚房。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
澳洲和牛橫膈膜、剝皮辣椒、時蔬、洋芋泥：肉品香味濃郁，高溫煎烤後，佐上東台灣傳統食材-剝皮辣椒，巧妙將牛肉風味更突顯出來。（馮惠宜攝）
法式冷肉凍派、膽肝、宜蘭鴨賞、開心果：以肉品當作餡料，特別結合宜蘭鴨賞、膽肝，再以派皮包覆起來加以烘烤製作。（馮惠宜攝）
伯爵茶、洋梨、巧克力蛋糕：濃郁的伯爵香味混合巧克力輕盈滑順的慕斯口感，搭配洋梨的清爽甘甜及底部餅乾酥脆，相當有層次。（馮惠宜攝）

因擁有一座27公尺溜滑梯、被英國媒體譽為是地表最潮的飯店「紅點文旅」，一個月前將地下室餐廳斥資改裝LAROME法式餐廳，提供融合在地食材的法式美味，隱藏在巨型溜滑梯底下的這座法式餐廳，母親節應景推出限定饗宴，要用扎實且當代的法餐烹調料理呈現對媽媽的感恩。

餐廳雖位於飯店地下一樓，在限制的空間裡，可容納53席貴賓同時用餐，其中14席吧檯區的開放式廚房更是餐廳軸心，不但可看到廚師團隊行雲流水的料理身影，也讓陣陣食物溫暖香氣傳出，彷彿進入法國當地餐廳的錯覺。

主廚方柏儼此次母親節特別推出限定菜單，整套饗宴設計有如交響樂曲四個樂章，首先由開胃小品揭開序曲，除有精選經典法式冷肉凍派外，還有清爽的生干貝韃靼或濃郁溫暖的白玉濃湯二選一。

第二樂章主菜則提供：羊肋排搭配摩洛哥式燉茄子、澳洲和牛橫膈膜及市場鮮魚等三種選擇；第三樂章則先以檸檬蘿勒冰沙讓味覺緩和轉換，再來迎接伯爵洋梨巧克力蛋糕，此道甜點雖有輕盈滑順的口感，但所帶來的濃郁層次味覺則有如香氣般的在口中蔓延；最後來到第四樂章，則以自製精緻茶點及特色茶或手沖咖啡讓這整場饗宴留下味覺的驚嘆號。

(中時 )

電桿疑遭撞毀搖搖欲墜 恐危及用… 桃園竹圃茶園自給自足 開放遊客…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。