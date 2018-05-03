桃園竹圃茶園自給自足 開放遊客種植體驗

2018年05月03日 09:04 中時電子報 綜合報導

農事體驗似乎成為近年來熱門的活動之一！對於都市人來說，已經鮮少有機會拔蘿蔔、採茶、種植花卉等，但桃園日前越來越多業者推出農事體驗，想要讓都市長大的孩子有不一樣的體驗。像是位於桃園市蘆竹區的小木屋休閒農場，除了提供場地體驗農事之外，還有園區導覽與穿山甲夜觀等有趣的活動。

小木屋設有戶外區可一睹池塘美景。（中時電子報提供）

「小木屋休閒農場」以環保再利用與永續經營的方式建置園區，在山上種植許多蔬菜、蔬果，像是南瓜、茶葉、眾多香料等，另有鮮採香草區、生活體驗區、咖啡體驗區、山茶區等，而園內餐廳的食材一慮採用自家栽種的食物，並堅持不噴灑農藥，為的是要給遊客更健康的食物與美好體驗。

茶園沒有噴灑農藥，故吸引眾多蝴蝶圍繞。（中時電子報提供）

園區內的小木屋搭建在池塘之上，因此得名為小木屋休閒農場。木屋四周都是美麗景觀，擁有豐富的蕨類植物，外觀看似南洋風格，成為最佳的拍照景點。另外，園長擁有一大片茶園，因為沒有噴灑任何農藥，吸引眾多白色蝴蝶圍繞，構成一幅美麗動人的美景。

假日不妨遠離都市塵囂，帶著親朋好友一起來桃園回歸最單純的生活，從中找到簡單的美好！

「小木屋休閒農場」地址：桃園市蘆竹區坑子村里12鄰1號

電 話：0903-693-800

(中時電子報)