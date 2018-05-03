國民黨斗六市長初選民調25日舉行 西螺鎮長民調7月再說

縣議員林聖爵。（周麗蘭攝）

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前斗六市長楊鎮文（著西裝者）。（周麗蘭翻攝）
前縣議員蔡德福（左二）、現任西螺鎮代會主席鍾任明（右二）均爭取國民黨黨提名西螺鎮長參選人，雙方傾向7月再談民調。（周麗蘭翻攝）

縣議員林聖爵、前斗六市長楊鎮文爭取提名代表國民黨出戰斗六市長選戰，縣黨部將於25日舉行電話全民調，由兩家民調公司辦理，每一家都應選樣本1068份，這也是國民黨雲林縣黨部首次辦理民調。

縣黨部主委林文進日前召開斗六市長提名民調協調會，林聖爵、楊鎮文都指派代表出席。楊、林各繳民調經費100萬元，剩餘款捐給縣黨部，雙方都對自己很有自信。

楊鎮文方面主張5月31日辦理民調，林聖爵方面主張5月19日，協調小組訂在兩位參選人堅持日期的中間5月25日辦理，民調由2家民調公司進行。

林文進表示，楊鎮文、林聖爵分別在中央黨部提供的7家民調公司中各挑選3家，縣黨部再從分別挑選的3家公司中各遴1家公司承辦。

縣黨部表示，此次民調只楊鎮文、林聖爵互比民調，不做政黨對比民調。5月25日晚上六點二家民調同時展開民調，各家民調應選1068份樣本。

林文進指出，民調結果不對外公布，雙方簽署接受民調結果，輸了民調應配合國民黨輔選，不得脫黨參選，違背此規定應接受罰款。

至於西螺鎮長人選也有前縣議員蔡德福、現任西螺鎮代會主席鍾任明登記，縣黨部2日召開西螺鎮長提名協調會，蔡、鍾都親自到場，雙方都表達先各自努力到7月份，看民調再做最後整合的意見。

(中時 )

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