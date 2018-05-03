自誇「不輸菲國兵工廠」 農夫白目宗改造槍枝被逮

台中市第五分局3日宣佈破獲槍枝改造案，在潘男住處及工寮查獲改造90手槍子彈83顆、半成品子彈59顆、散彈槍子彈1顆、槍身3把、彈匣5個、槍管、滑套、撞針、鑽孔機等，各式改造槍械工具及火藥等證物。（馮惠宜翻攝）

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潘男（中）經訊問坦承不諱，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。（馮惠宜翻攝）

屏東42歲綽號白目宗的潘姓男子平時務農，因年輕時對精密金屬加工及改造槍械頗有研究，農閒即從事改造槍械販賣，經民眾向台中市警局第五分局檢舉，警方長期跟監日前及2日分別在屏東縣長治鄉潘男住處，以及其檳榔園工寮內查獲查獲多款改造手槍、子彈，訊後也依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他移送。

台中市第五分局3日宣佈破獲槍枝改造案，該分局在接獲線報後，即報請台中地方法院檢察署檢察官指揮偵辦，並與五分局少年警察隊、刑大偵七隊、保大特勤中隊共組專案小組偵辦。

專案小組經多次南下屏東地區蒐證，終於成功掌握潘男住處及改造槍械處所，4月19日申請搜索票執行搜索，於潘男在屏東縣長治鄉住處，查獲改造90手槍子彈83顆、半成品子彈59顆、散彈槍子彈1顆、槍身3把、彈匣5個、槍管、滑套、撞針、鑽孔機等，各式改造槍械工具及火藥等證物。

另因專案小組研判潘男另藏有其他槍械，遂於5月2日借提潘男溯源追查槍枝流向，在屏東縣長治鄉檳榔園工寮內，起獲改造貝瑞塔90手槍1支，子彈2發。

潘男到案後供稱，平時從事農務，年輕時即對精密金屬加工及改造槍械頗有心得，因此才購買鋼管及改造槍械工具，從事改造槍械販賣或幫朋友改造槍枝，因槍械改造精良且頗有口碑，自誇技術不輸菲國槍械工廠，潘男經訊問坦承不諱，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，續針對槍枝流向擴大追查。

(中時 )

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