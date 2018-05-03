拔管風波後 文藻大學校長點出台灣最大的問題

2018年05月03日 09:24 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

教育部在日前強硬拔管的舉動引起全台各地大學反彈，其中文藻大學校長周守民也提出自身看法，表示4/27發生的拔管一案宛如921大地震，摧毀了台灣大學自治，是高等教育的災難日，台灣最大的問題出在「分裂」。

根據《中評網》報導，周守民指出，身為大學校長有責任肩負社會良知與教育人才搖籃之責，政府給予我們這麼多經費就是要我們負起培養人才責任，但「拔管事件」已讓政治力干預了台灣大學自治。另外，各大學師生、高教系統近日也開始分別以不同管道出反彈聲浪，認為大學自主受到政治力介入破壞，目前已有七名校長在網路上發起「全民敦促教育部退出政治干預尊重大學自主」連署，在短短幾日就已破8萬人連署。

此外，周也表示4/27教育部駁回台大校長遴選案後，宛如1999年改變台灣的921大地震，427大學自治崩盤已是台灣高等教育發展史上的災難日。教育部既然駁回台大遴選委員會的公文，破壞了大學自治與學術自由的最高原則，高等教育是真切的被欺凌，身為大學校長一定要捍衛此事。

最後周也提到，相信政黨有相當智慧去處理這些問題，不會去做「對維繫政權無益」的事情，大學自治及學術自由的原則是非常清楚的，只是我們很不幸地在「管案」中越走越離譜，最後整個荒腔走板。既然已發生427拔管事件，我們就必須發聲，他相信這股力量與聲音政府應該聽到了。

(中時電子報)