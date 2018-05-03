MLB》再締成就！大谷翔平奪美聯4月最佳新秀

大谷翔平4月4轟、拿2勝，獲選美聯單月最佳新秀。(美聯社)

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中時電子報

效力天使的大谷翔平，大聯盟生涯再添一筆新成就，大聯盟今(3日)公布上月最佳球員獎，投打表現不俗的大谷，獲選美聯4月最佳新秀，國聯最佳新秀，則由教士的三壘手維拉紐瓦(Christian Villanueva)榮膺。

開季第一個月，23歲的大谷展現投打「二刀流」身手，是最熱門的討論話題。截至今天，大谷擔任打者出賽13場，繳打擊率3成33、上壘率3成73、長打率6成67成績，另有4轟，包括賽揚強投克魯伯(Corey Kluber)和洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)，都嚐過苦頭。

相較打擊，大谷投球端相對遜色，雖前2場對運動家，皆繳好投奪勝，但近2場先發，除了對太空人時催出101英里(約162.5公里)亮眼，內容不算太理想；總計他先發4場，戰績2勝1敗、自責分率4.43，下一場先發將對戰水手，屆時有機會跟鈴木一朗交鋒。

而26歲的維拉紐瓦，今年是大聯盟第二個球季，因累積打數未滿130個、待的天數也少於45天，還保有競逐新人王的資格。維拉紐瓦站穩教士先發三壘，出賽25場，打擊率2成99、上壘率3成84，長打率是出色的6成67，第一個月就有9轟；美國時間4月3日對洛磯，演出過單場三響炮。

維拉紐瓦2012年展開大聯盟生涯，先後待過遊騎兵跟小熊，但苦無機會表現，2016年轉戰教士後，才有發揮空間。教士總教練格林(Andy Green)對他讚譽有加，「他有自信能待在大聯盟，是很棒的攻擊型三壘手，我想現在，每個人都是這麼看他的。」

除了最佳新秀，大聯盟同時也公布4月最佳球員跟投手。響尾蛇外野手波拉克(A.J. Pollock)當選國聯最佳球員，美聯是洋基的桂格瑞斯(Didi Gregorius)；國聯最佳投手由國民的薛爾瑟(Max Scherzer)拿下，美聯則為投出「無安打比賽」的運動家左投馬奈亞(Sean Manaea)。

(中時電子報)

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