是誰把險摔機畫面外流？國軍竟動用「私刑」找爆料人

陸軍位於台南歸仁的飛行訓練指揮部，日前發生OH-58D戰搜直升機「重落地」，事後國防部為追查消息走光爆料者，下令所有人交出手機、接受測謊。(圖／摘自www.mnd.gov.tw)

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中時電子報

陸軍航空特戰指揮部位於台南歸仁的飛行訓練指揮部飛行教練組，日前發生OH-58D戰搜直升機「重落地」，事後有人提供影像讓《蘋果》報導，國防部隨即下令查出爆料者，不但要求航訓部所有主官管、飛行員及維修人員進行「忠誠儀測」，還要求所有人員交出手機。內部有人抨擊，陸軍應依法制程序移送司法偵辦，不應動用私刑，重蹈「江國慶冤案」的覆轍。

陸軍航空特戰指揮部所屬的飛訓部飛教組曾姓少校教官，3月15日上午指導學員駕駛編號638號的OH-58D戰搜直升機進行「緊急狀況處置」飛行訓練時，因學員對高度判斷出現落差，導致直升機直接撞向地面，所幸曾姓教官緊急將直升機拉起，才沒造成機毀人亡的悲劇，但事後畫面 卻外流，導致陸軍形象受損，國防部雖下令撤查，但至今尚無進展。

據《蘋果日報》報導，陸軍司令部上周要求軍事安全總隊人員，進駐歸仁調查外，要求所有人員交出私人手機，甚至強制進行測謊，若是不從，就是「忠誠有問題」，而為進行密集強制性測謊，飛訓部已停擺。

此外，陸軍通資處也將在近日內進駐，將針對飛訓部所有人的私人手機，進行手機內的電磁紀錄進行還原與判讀，就是要找出「誰將影片洩露給媒體」。

內部人士指出，依據《刑事訴訟法》人民是可以拒絕接受測謊，但陸軍司令部根本罔顧法律、罔顧人權，強制要求軍人測謊，還要求繳交私人通訊器材供查驗，此舉根本是在搞白色恐怖。

陸軍司令部則強調，此舉是為強化飛訓部資安管控，落實軍事安全維護，依行政程序法及國軍軍風紀維護相關規範，編組針對影片存管過程實施行政調查，同時為凝聚單位團結向心，依官兵個人意願，協助提供手機還原資料，並接受測謊釐清，全案調查方式及過程均依法行事。

(中時電子報)

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