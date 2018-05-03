英王室最萌小網紅 夏綠蒂公主3歲了！

夏綠蒂公主第一天上學的可愛照片。（圖/肯辛頓宮推特）

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中時電子報

據英國SKY新聞網報導，英國王室最萌小網紅、劍橋公爵威廉（Dutch of Cambridge William）與凱特（Kate Middleton）長女夏綠蒂公主（Princess Charlotte），昨天迎接她的3歲生日。肯辛頓宮（Kensington Palace）等各宮官方推特帳號，紛紛貼出夏綠蒂穿著紅色連身裙的照片，並祝她生日快樂！

受到超高人氣的父母親影響，從一出生就成為全球矚目嬌點的夏綠蒂，外型愈來愈和曾祖母伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）相似。而她每回與父母出席公眾場合時，相較於哥哥喬治（Prince George）的靦腆害羞，夏綠蒂總會主動跟周圍人群揮手，其可愛模樣總讓她成為鎂光燈的主要嬌點。

威廉王子帶著喬治（圖左）和夏綠蒂（圖右），前往醫院探視凱特和剛出生的弟弟路易。（圖/路透社）

回矇一笑還揮手的夏綠蒂（圖左），比哥哥喬治（圖右）更有公眾魅力。（圖/路透社）

出生於2015年5月2日的夏綠蒂，是威廉凱特的第二名子女，全名為「夏綠蒂·伊莉莎白·黛安娜」（Charlotte Elizabeth Diana），集結了祖母與曾祖母的名字。也因為她的出生，讓叔叔哈利王子（Prince Harry）的王位繼承順序，從第四位下降至第五位。夏綠蒂也是首位受惠於王室新法的女性成員，讓她能在弟弟路易（Prince Louis）出生後，仍保持第四順位的王位繼承權。

凱特（圖中右）與威廉（圖中左）帶著喬治（左）與夏綠蒂（圖右），永遠是英王室最吸睛的畫面。（圖/路透社）

哈利與梅根（Meghan Markle）的婚禮即將於本月19日，威廉王子已答應擔任弟弟的伴郎，可想而知，夏綠蒂和喬治也將出席婚禮，屆時無論是否帶上剛出生的小王子，威廉一家勢必再度成為媒體鎂光燈的最大嬌點。

(中時電子報)

文章來源：Charlotte celebrates her third birthday

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