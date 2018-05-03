中市清晨酒駕自撞電線桿 3傷1命危

2018年05月03日 10:03 中時 王文吉

色轎車車頭嚴重毀損，車身擠壓變形，警消到場時3名男性乘客受困車內，有2人意識不清。（王文吉翻攝）

台中市東勢區3日清晨發生酒駕自撞車禍，24歲劉男開車行經第一橫街往豐勢路方向，疑酒後失控，先是自撞路邊電線桿，又擦撞2輛自小客車，深夜巨響驚醒周遭住戶；警消接獲民眾報案到場，劉男已在車外等待救護，雙腳擦傷變形，其餘3名男性乘客受困車內，被扭曲車體夾住，分送東勢農民醫院及衛服部豐原醫院救治。

警方表示，自撞意外發生在凌晨3時許，當時劉男開車載3名男性友人，行經行經第一橫街，失控撞上路邊電線桿，反光鏡也被撞到傾斜，除車頭嚴重毀損，車身也擠壓變形，同仁獲報到場時，駕駛劉男已在車外，其餘3名乘客受困車內，2人意識模糊。

救護人員用破壞器材將受困人員救出，4名傷者送醫救治。衛福部豐原醫院表示，24歲劉男的大腿、小腿、骨盆骨折，主動脈剝離已轉台中榮總，另名24歲陳男的大腿、小腿、骨盆骨折、膝蓋擦傷，於加護病房觀察中。

到場處理員警私下表示，車內濃濃酒味，4人應該都是喝到爛醉。警方根據抽血換算，劉男酒測值高達0.84毫克，已涉及公共危險罪，將等他傷勢穩定後製作筆錄，釐清車禍經過。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )