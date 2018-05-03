法國參議院友台小組訪中市府 開發合作機會

2018年05月03日 11:08 中時 盧金足

法國參議院友台小組拜訪市府，將能進一步推動台法間的交流，尋求雙方的合作機會。（圖／台中市府提供）

法國是歐洲第二大消費市場，自台灣進口的主要貿易商品為積體電路、手機、螺絲螺帽、電腦類、腳踏車零件等，法國參議院友台小組主席參議員Alain Richard率團拜會台中市政府，盼促進台法交流，副市長林依瑩代表市府表示歡迎並指出，台中已是全台第二大城，爭取捷運軌道也續傳佳績，城市蓬勃發展中，歡迎法方到台中增進互動、創造合作機會。

林依瑩與法國參議院友台小組主席參議員Alain Richard等一行人見面，現場播放《台中心動》影片介紹全市自然與都市景觀，呈現豐盛的市政建設成果。

林依瑩表示，市長林佳龍上任後推動全市發展，不斷推出重大建設「築巢引鳳」，各項市政建設成果陸續展現，去年台中市躍升成為全台第二大城市，將持續打造安居樂業環境，做好各種基礎建設與社會福利，使台中更宜居，讓人才留下，也吸引其他地區人才到台中。

台中推動軌道建設，捷運綠線預計今年底試運轉，日前再傳好消息，捷運藍線納入中央前瞻計畫後，延伸至台中港計畫再獲行政院國家發展委員會支持，捷運藍線是台中邁向軌道城市的重要里程碑，可望解決台灣大道交通壅塞，加速觀光及各項產業發展。

法國參議院友台小組主席Alain Richard肯定台中的改變，象徵台灣的進步。法國參議員很多都有擔任市長的經歷，相信此次拜會可促進彼此間對於城市治理的經驗交流；同時，他也提到當前全球城市面臨擴張的狀況，關心台中市在生態保留、自然環境維護的相關作為。

對此，林依瑩以台中著名景點「高美濕地」說明，高美濕地被讚為「一生至少必遊一次」的絕景，但市府也相當重視濕地的環境保護與永續發展，包括委託民間單位及學者進行相關調查，評估遊客總量及交通管制措施的依據。

此外，也將木棧道打造為「生態廊道」，兩側均屬野生動物保護區的核心區與緩衝區，遊客依循路線行走至木棧道末端會進入永續利用區，體現「把遊客留在木棧道上，把濕地留給潮間帶生物」的保育理念，盼維護生態保育及永續發展。

法方也關心台中推動社會住宅的情形。林依瑩表示，豐原安康段社會住宅是全市首處、也是蔡英文總統上任後全國最早完工的社會住宅，透過社會住宅的建置，落實「三好一公道」政策目標，包括地段好、建物好、生活機能好及價錢公道，台中市以「4年5000戶，8年1萬戶」社會住宅為目標，目前已規劃5000戶，全市多處社宅也持續建設。

(中時 )