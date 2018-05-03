快樂農村曲 古坑阿嬤下田 五狗陪伴

2018年05月03日 10:09 中時 周麗蘭

張高寶月當5隻狗的狗班長生活很快樂滿足，每一隻都很愛她。（周麗蘭攝）

古坑鄉荷苞山旁的竽芯園樹屋咖啡旁，常見一名穿雨鞋、袖套、帶鐮刀的阿嬤下田，身邊有5個保鑣護送，他們分別是3隻臘腸狗、1隻米克斯、1隻秋田犬。隊長82歲張高寶月被簇擁著下田，一行6「人」都很快樂！

竽芯園10多年前養2隻臘腸狗小皮、鳳梨，高張寶月阿嬤就當牠們是孫子讚美、訓斥、撫摸、玩耍，2隻狗一前一後護送阿嬤採咖啡豆、整理果園，鳳梨幾年前遭毒死，全家很傷心。

這10多年來不論朋友送來、路邊撿到的剛好都臘腸狗，目前有「小皮」、「土豆」、「小乖」，土豆又與土狗生了「東東」，秋田犬「阿尬」是新送來給阿公養的。

5隻狗既像高張寶月的孫子，也是她的保鑣，每天清晨她一穿上雨鞋，阿尬就當前鋒，東東隨後排隊，3隻老臘腸狗小皮、土豆、小乖貼心跟在她身旁亦步亦趨。

「1、2、1、2、1、2，快點，快點」阿嬤的動員令一出，5隻狗立馬總動員，全家只有阿嬤有此能耐，一次叫得動5隻狗，阿嬤當牠們是人，她說「我們每天一行六人下田！」

從竽芯園到檳榔園有3、4公里長，步行約40分鐘，下田隊伍井然有序靠右走，沒「人」亂衝，也沒人脫隊，到了田裡就是快樂時光，挖土、吃土、聞土、打滾。

5隻狗與高張寶月像生命共同體，24小時黏TT，阿嬤外出旅遊幾天，牠們就趴在路口等幾天，曾有一次「小乖」等不到阿嬤，爬到床上聞阿嬤的被單，越找越心急，結果把床單給撕爛。

(中時 )