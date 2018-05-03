獨家》「麻辣鍋界比佛利」 搶百億商機 「太和殿」麻辣拌麵問世

2018年05月03日 09:49 工商 姚舜

用鋁箔包裝的〈太和殿麻辣拌麵〉，總重155公克，常溫可保存一年。（圖／太和殿麻辣鍋）

〈太和殿麻辣拌麵〉的麵體標榜是遵古法製作，口感彈Q、帶有麵香，且外煮亦不易斷裂，吸附太和殿招牌麻辣醬吃來過癮。（攝影／姚舜）

重口味的吃貨在家自煮〈太和殿麻辣拌麵〉，可以多加些麻辣醬拌入麵中，並灑些蒜花提香。（攝影／姚舜）

〈太和殿〉的「勁麻」口味拌麵，是以手工細麵搭配椒麻醬，所以包裝內只附2種料包。（攝影／姚舜）

「勁麻拌麵」的青醬，主要是以新鮮青花椒、乾花椒，以及花椒油炒製，味道其實不辣，但卻「重度香麻」。（攝影／ 姚舜）

別小看了這青綠色的「勁麻醬」，拌麵時如果加多了，吃起來恐怕會「大舌頭」，所以〈太和殿〉決定以手工細麵搭配。（攝影／姚舜）

不少日韓與港星訪台必喜歡到〈太和殿〉啖麻辣鍋，故〈太和殿〉被稱為「麻辣鍋界比佛利山莊」。（圖／太和殿）

〈太和殿〉年初推出麻辣鍋湯底後大受歡迎，故決定趁勝追擊推出麻辣拌麵搶攻「宅食」商機。（攝影／姚舜）

快煮麵市場又增新軍！應老客人要求，並藉此讓更多人認識品牌，立足市場近25年、兩岸已有5家連鎖門市據點的〈太和殿麻辣鍋〉，繼去年底牛刀小試推出麻辣鍋底大受市場歡迎後，亦將自5月中旬起正式推出足足研發超過一年的〈太和殿麻辣拌麵〉，初期將在自家官網與門市銷售，未來則將積極搶進不同的精品超市上架。

台灣的快煮麵市場胃納龐大，根據經濟部統計去年快煮麵的產值超過115億元台幣，所以吸引了食品醬料企業與觀光飯店集團相繼投入此一市場，而市場上具有知名度的快煮麵品牌更超過40家，市況非常熱鬧，其中更有藝人如曾國城、藍心湄、曹格，以及「綜藝鬼才」王偉忠的太太林慧晶都投入了此一市場，藉著明星光環打響市場知名度。

〈太和殿〉沒打「藝人牌」，但其麻辣鍋卻是台港日韓許多藝人最愛，許多外國演藝明星訪台都指定到「太和殿」嘗他們家的麻辣鍋，其中郭富城最是〈太和殿〉麻辣鍋的「鐵粉」。據了解，郭富城若是來台5天，有3或4天都會到〈太和殿〉打牙祭。也因為客人常可在店內「與明星邂逅」，該餐廳成了「麻辣鍋業界的比佛利山莊」，市場知名度大開帶動業績成長。同時，在大陸上海也陸續開出了分店。

時序開始漸漸進入夏天，氣溫也漸漸變熱，多數麻辣鍋餐廳都開始準備「度小月」，但〈太和殿〉餐廳的生意卻依舊跟鍋內的麻辣鍋一樣紅紅火火、滾滾燙燙。此番讓同業艷羡的榮景，來自那嘗來香麻辣的湯頭與涮鍋的食材。就不說那些高檔的肉片與海鮮了，單舉玉米為例，為了提供食客非凡味覺體驗，〈太和殿〉自台東採購甜度高達18的水果玉米，一根玉米進價就直逼百元，如此追求美味的雄心是維持生意不墜的重要原因。

快煮麵的市場競爭激烈已如紅海。為了與市場既有的快煮麵區隔，進而以差異化特色爭取消費者青睞，〈太和殿〉此次投入拌麵市場在麵體、醬料口味、重量與包裝上都花了不少心思，「有備而來」、展現問鼎麻辣拌麵龍頭的雄心企圖。

〈太和殿麻辣拌麵〉訴求的特色與賣點包括：

1.內附醬料的食譜配方與店頭門市無差異，門店多辣就辣，門市多麻就多麻。

2.麵體完全採高筋麵粉製成麵糰，再經發酵採手工日曬做成，保有外省麵的麵香，且耐煮不易斷裂，口感Q彈帶有韌性。

3.整包總重155公克，麵體重量為110公克， 份量比目前在市場銷售的拌麵或醬麵多出1/3甚至1/2，屬於「大人系」的拌麵，一包就可飽足。

4.採用鋁箔包裝，保鮮度更佳，常溫可保存一年。

5.麵體與醬料全經食品安全衛生檢測，同時並向旺旺友聯投保產品責任險。

〈太和殿〉第一波推出的拌麵共有「麻辣」與「勁麻」兩種口味，為了讓消費者買回家後也能吃出「如在店中做出的口感與風味」，「麻辣」口味是搭配寬麵，而「勁麻」口味搭配的則是細麵。〈太和殿〉創辦人沈姐表示，用寬麵吸附〈太和殿〉獨家研發的麻辣醬，吃來才過癮，至於用新鮮青花椒和花椒油煉製的勁麻醬，如果配寬麵，怕吃太快會「被麻成大舌頭」，用細麵搭配則較能細細品味花椒特有的清香與麻香。

〈太和殿麻辣拌麵〉每包內附有3個小料包：麻辣醬包、香辣油包與醬油包，在家煮食時先用水煮滾後倒入料包拌均勻，然後加入麵體煮6分鐘後起鍋，吃時可以加些蒜花、芫荽，風味更佳。

〈太和殿〉的麻辣鍋湯頭吸引人，關鍵在獨家調配的麻辣醬，這次他們搶進快煮麵市場推出麻辣拌麵，包裝上的產品標示說明也透露了「美味密碼」。其麻辣醬除用了辣椒、花椒、豆瓣外，並用了豆豉、胡椒、大蒜、大茴、白豆蔻、桂皮、三奈、公丁香、孔然、草果、香葉與甘草炒製，且其中還放了酒釀。酒釀？是！〈麻辣鍋〉的「前世」─〈四川老肚鍋〉就是靠著酒釀的那股甜香引人入勝。

經過試吃，〈太和殿麻辣拌麵〉的麻辣味確實與實體門市無分軒輊，彈Q的麵體則似外省工手麵，而最讓人「感心」的則是「份量」，大份量、大滿足！沈姐說，繼「麻辣」口味後，「勁麻」口味亦會在最短的時間內上市，其後〈太和殿〉還會陸續推出以香麻辣為主軸的各式拌麵。

(工商 )