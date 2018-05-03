吳茂昆到立法院 被藍委包圍罵「小偷部長」

2018年05月03日 09:51 中時 林志成

立法院教育及文化委員會今天審查《幼兒教育及照顧法修正草案》，教育部長吳茂昆出席，但他在會前接受媒體採訪時，10多位國民黨立委突然他在背後拿著「拔管接教長，吳茂昆可恥」的牌子，大喊「小偷部長下台」，場面陷入混亂。

吳茂昆今天一早進到立法院教育及文化委員會的議場，依照往例，站在主席台前先接受媒體聯訪幾個問題，對於自己在擔任教育部長前就是管案跨部會諮詢小組成員引爭議，他表示，當時他是在學術倫理方面提供專業意見，不知道過幾天後會出任教育部長。

不過就在吳茂昆侃侃而談時，10多位國民黨立委突然拿著「校園自主，民進黨做主」、「拒絕違法部長，捍衛大學自主」、「拔管接教長，吳茂昆可恥」、「拔管搞交易，英德髒兮兮」的牌子在他背後出現，並高喊「小偷部長下台」。

國民黨立委的抗議愈激烈，甚至將牌子放在吳茂昆眼前，以遮住媒體攝影機的視線，陳學聖高喊「吳茂昆下台，校園自主」，遮住吳茂昆的臉，是因為他沒有臉當教育部長。

國民黨立委賴士葆譏諷吳茂昆「剽竊小偷當部長」，另一立委林為洲則痛批吳茂昆「在大陸兼職比管中閔多，在美國開公司剽竊東華大學專利，犯了這麼多錯，卻進行『拔管』，合理嗎？」

在場面僵持下，會議主席、民進黨立委鍾佳濱宣布休息5分鐘，不過國民黨立委不放手，依然拿著牌子圍在吳茂昆旁，不讓他動彈。休息時間結束，國民黨立委依然不走，陳學聖堅持不讓吳茂昆發言。

民進黨立委受不了，他們在桌上擺著「幼托安全不能等，國民黨不要擋幼照修法」的牌子，黨團總召柯建銘也出現在現場督軍，雙方交火，相當熱鬧。

民進黨立委何欣純痛罵國民黨立委「不要干擾議事」、「不要無理杯葛」，張廖萬堅則批評國民黨立委舉動「跟義和團沒兩樣」。

今天上午的會議，就在國民黨立委拿著牌子包圍吳茂昆，不讓他說話，其他立委則各說各話的狀況下，審議《幼兒教育及照顧法修正草案》，相當荒謬。

(中時 )