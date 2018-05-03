MLB》達比修又核爆 慘挨3轟遭洛磯打趴

達比修有又再核爆，僅撐4.1局失6分被KO。(美聯社)

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中時電子報

達比修有拿上億大約轉戰小熊，至今1勝難求，且狀況時好時壞，前役回神繳優質好投的他，今(3日)面對洛磯再度爆炸，單場被打多達3發全壘打，投不滿5局失6分，慘遭KO，終場小熊2比11輸球，達比修苦吞本季第3敗，勝投還沒開張。

達比修拿六年1.26億美金大約，改披小熊戰袍，此役之前，5場先發2場優質先發，戰績0勝2敗、自責分率高達5.26，實在不像個身價上億的頂尖投手。相較之下，跟他同被評為頂尖先發投手的艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，接近開季才加盟費城人，先發5場已經拿到3勝。

達比修前役對釀酒人，投6局僅失1分，雖沒能奪勝，卻頗有回穩跡象；然而，他此役回到主場，本季第二度碰上洛磯，卻遭到痛擊。達比修1上挨艾瑞納多(Nolan Arenado)2分炮，接著2上跟3上，也都有失分紀錄；前3局打完，小熊就已陷入0比4落後。

達比修4上短暫回穩，但5上連挨史托瑞(Trevor Story)和艾恩內塔(Chris Iannetta)，投球數已達86球，被換下場休息；本季他先發6場，有多達4場都投不滿5局，狀況顯然出了些問題。達比修坦言，投球節奏相當不理想，事情也無法按照他所想的進行。

達比修連連出狀況，小熊總教練麥登(Joe Maddon)堅持，他們還是得繼續努力，讓每個人能團結一致，「身體上來說，達比修看起來狀況很好，只是在投球策略上，可能得再多做確認。」小熊的主力強打佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)，則是樂觀看待達比修的狀況。

佐伯瑞斯特堅信，現在這段過程，能讓達比修變得更好，「一個月不過是一個月，每個人都可能會有一個月打不好，他會找回過往的身手，不用再多說什麼。」小熊輸給洛磯後，苦吞二連敗，戰績16勝12敗，暫居國聯中區第三。

(中時電子報)

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