不甩陸民航要求 美航空業未改台灣名

儘管在北京要求下，聯合航空官網顯示，台灣名稱並未被更改。（聯合航空網官網）

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中時電子報

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日報導，北京去函美國兩家航空公司，不准稱台灣為國家。不過，美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）的中英文網頁顯示，台灣名稱並未被更改。

《外交政策》稱，中國民用航空總局致函聯合航空與美國航空，要求遵守中國法律，不得把台灣列為「國家」，並稱如果不遵從，將移交相關網路安全機構予以懲罰。

然而，據中央社報導，這兩家美國航空公司官網表列台灣機場時，只用了「台灣」，並沒有提到中國。面對詢問，業者不願回應。

美國航空在回覆詢問時，表示暫時不對此事回應，而聯合航空則請中央社向美國國務院與美國運輸部詢問此事。

而美國航空與聯合航空繁簡體中文與英文官網都顯示，兩家航空公司仍以「台灣」、「Taiwan」列名，並未註記「中國」或「China」。

美國國務院日前以發言人名義表示，美國反對北京規範包括航空業在內的美國企業，要如何規劃網站來服務消費者。針對中國對美國航空業者的要求，美國已於4月27日向北京表達強烈關切，也與美國航空業者與機構保持密切聯繫。

這名發言人並指出，儘管美國尋求與中國維持互利的商業民航關係，但如有必要，仍會考慮採取適當行動因應中國的不公平行為。

(中時電子報)

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