陳定南落選殷鑑不遠 蘇貞昌大頭症太暴衝

2018年05月03日 10:19 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

蘇貞昌代表民進黨參選新北市長後四處拉關係拜票，表現信心滿滿。但日前兩項民調出爐，均指中國國民黨參選人侯友宜狂勝蘇貞昌超過20個百分點。對此大大出乎蘇貞昌意料之外，民進黨秘書長洪耀福誣指民調做假；蘇貞昌讚「洪耀福是行家，一看就會看出門道」。回顧2005年陳定南挾「陳青天」盛名參選宜蘭縣縣長，結果落選。蘇貞昌違背當年誓言三度參選新北市長選舉，民調反映真實情況，蘇貞昌竟稱做假，殊不知，陳定南下場可能正等著他！

陳定南曾是民進黨超級大明星，曾兩屆宜蘭縣長勝選，再出任法務部長，推動反賄選，贏得「陳青天」之稱號。2005年，當時民進黨有意角逐宜蘭縣長人選，民調皆落後於國民黨的候選人呂國華。與今日新北市長選舉相同，民進黨高層力勸陳定南出戰，投票結果落敗。陳定南自此身體狀況大壞，2006年11月5日，陳定南因肺腺癌病逝於臺大醫院，享壽63歲。

蘇貞昌身體狀況當然優於陳定南，但8年前，蘇貞昌在保安宮公開說不會再選第3次新北市長，幾乎變成最大包袱。不過蘇貞昌口才便捷，聲稱相信保生大帝會原諒他的誓言，因為人民需要他再度出馬「拯救蒼生」。有人說「政治是高明的騙術」，蘇貞昌將騙術層級再提升，違反誓言後竟稱神明原諒他要他出馬「拯救蒼生」，真令人噴飯。

蘇貞昌對昔日縣長政績沾沾自喜，近日受邀參加新北市土木技師公會會員大會，重回新北市府大樓，在談到當年興建市府大樓時，竟稱市府大樓「一磚一瓦都是他努力蓋起來的」，對別人的努力貢獻則譏諷暗酸收割政績。民調指出中國國民黨參選人侯友宜比蘇貞昌多出20個百分點，或許新北市民已看穿民進黨宣傳技倆，蘇貞昌口才雖能將新北建設功勞全攬在其身上。但陳定南落選殷鑑不遠，蘇貞昌大頭症別衝過頭，因為，人民的眼睛是雪亮的。

(中時電子報)