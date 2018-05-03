拍馬屁？ 美議員提名川普角逐諾貝爾和平獎

據美國國會山報（The Hills）報導，繼前總統歐巴馬（Barack Obama）之後，美國可能再出一名榮獲諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的現任總統？
美媒報導指出，有18位共和黨籍（Republicans）的聯邦眾議院議員連署，正式向挪威諾貝爾獎委員會（Norwegian Nobel Committee）提交文件，提名川普（Donald Trump）為下屆和平獎角逐人選之一，理由是感謝他「居中調解南北韓多年恩怨與對立，並幫助朝鮮半島回復和平局勢。」稍早，北韓官方也宣布，將3名韓裔美籍囚犯從勞改營釋放，為即將到來的川金會釋出善意。
NEW: Rep. Luke Messer and 17 other lawmakers nominate Pres. Trump for the Nobel Peace Prize for his North Korea efforts.— ABC News (@ABC) 2018年5月2日
“President Trump’s peace through strength policies are working and bringing peace to the Korean Peninsula,” their letter reads. https://t.co/J6IqC67tuS pic.twitter.com/6SQBCavoiE
南韓總統文在寅（Moon Jae-in）與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）剛剛結束雙邊峰會，並共同宣布「板門店宣言」，擬將終止維持65年的戰爭對峙狀態、提出建立南北共同經貿發展計畫等多項計畫後，傳出文在寅有意將此「功勞」讓給川普，認為南北雙方的最終決定案，仍將等待6月「川金會」拍板，他僅是從中協助調解。
但諷刺的是，雖然南北韓雙方領袖口頭承諾邁向和平發展，但由於牽扯範圍太廣，至今「終戰條約」依然未簽，且諸多的發展、建設、提案都處於草創時刻，究竟能有多少落實的比例，以及是否真正廢除核武試驗，都仍讓外界感到質疑。
(中時電子報)