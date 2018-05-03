拍馬屁？ 美議員提名川普角逐諾貝爾和平獎

2018年05月03日 10:32 中時電子報 李靖棠

據美國國會山報（The Hills）報導，繼前總統歐巴馬（Barack Obama）之後，美國可能再出一名榮獲諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的現任總統？

美媒報導指出，有18位共和黨籍（Republicans）的聯邦眾議院議員連署，正式向挪威諾貝爾獎委員會（Norwegian Nobel Committee）提交文件，提名川普（Donald Trump）為下屆和平獎角逐人選之一，理由是感謝他「居中調解南北韓多年恩怨與對立，並幫助朝鮮半島回復和平局勢。」稍早，北韓官方也宣布，將3名韓裔美籍囚犯從勞改營釋放，為即將到來的川金會釋出善意。

NEW: Rep. Luke Messer and 17 other lawmakers nominate Pres. Trump for the Nobel Peace Prize for his North Korea efforts.



“President Trump’s peace through strength policies are working and bringing peace to the Korean Peninsula,” their letter reads. https://t.co/J6IqC67tuS pic.twitter.com/6SQBCavoiE — ABC News (@ABC) 2018年5月2日

南韓總統文在寅（Moon Jae-in）與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）剛剛結束雙邊峰會，並共同宣布「板門店宣言」，擬將終止維持65年的戰爭對峙狀態、提出建立南北共同經貿發展計畫等多項計畫後，傳出文在寅有意將此「功勞」讓給川普，認為南北雙方的最終決定案，仍將等待6月「川金會」拍板，他僅是從中協助調解。

於38度線握手言和的金正恩（圖左）與文在寅（圖右）。（圖/路透社）

但諷刺的是，雖然南北韓雙方領袖口頭承諾邁向和平發展，但由於牽扯範圍太廣，至今「終戰條約」依然未簽，且諸多的發展、建設、提案都處於草創時刻，究竟能有多少落實的比例，以及是否真正廢除核武試驗，都仍讓外界感到質疑。

(中時電子報)