老梗還是有用 退休公務員11天遭騙走600餘萬

警方依照賴嫌臨櫃盜領影像，逐步追蹤到桃園。（程炳璋翻攝）

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中時

台南市警2分局近期破獲1件假檢警「老梗」詐欺案，吳姓老翁接到假冒檢警的詐騙電話，11天內匯出12筆錢，總金額高達663萬，直到銀行行員發現異狀報警，警方套話他才吐實，警方花了1個月追查，才在桃園逮捕賴姓車手，賴嫌坦承犯案，遭依詐欺罪嫌移送台南地檢署。

「老梗的詐騙型態，仍有人一再受騙」，台南市1名76歲的吳姓老翁，從公務員退休已有10餘年，3月下旬接獲詐騙電話，對方以假冒官署人員的詐騙方式，要他匯出銀行存款。

吳翁不疑有詐，從3月18日起連續11天，到南區、東區、中西區多家銀行以美金匯出12筆款項，總金額高達663萬。

吳翁3月29日到中西區某家銀行2度匯款時，引起行員注意，暗中通知警方到場。吳翁對警方的好意提醒不為所動，警員只好改以套話方式，問出他匯款原因，確定他遭詐騙，即時攔阻他匯3萬美金。

警方隨後檢視他的匯款紀錄，才知道老翁早已遭詐騙多次，損失金額高達600餘萬，簡直是詐騙集團眼中的肥羊。

警方從電信、金融管道分析影像線索，得知車手都在桃園一帶取款，鎖定在1家酒店趴車的23歲賴姓嫌犯，近日將他逮捕歸案。

賴嫌坦承犯案，稱因欠債不得已，走上詐欺一途，僅分得5、6萬元，用來還債，警方依照詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

(中時 )

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