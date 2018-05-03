從室外走進室內 嘉市首推居家空氣品質健檢

嘉義市政府首度推出「居家室內空氣品質健檢」活動，透過儀器就能即時獲得空氣品質數值，連市長涂醒哲（左一）都說要報名檢測。（呂妍庭攝）

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嘉義市政府首度推出「居家室內空氣品質健檢」活動，提供100個名額供民眾申請，派專員到府檢測空氣品質。（呂妍庭攝）

行政院環境保護署雖有制定《室內空氣品質管理法》，列管對象多以公共場所為主，為讓民眾進一步瞭解居家室內空氣品質現況，嘉義市環保局首度推出「居家室內空氣品質健檢」活動，提供100個名額供民眾申請，再派專門人員到府實地檢測，如發現民眾住家空氣品質狀況欠佳，將給予維護管理建議，讓民眾在家也能吸到好空氣。

《室內空氣品質管理法》6年前上路，嘉義市列管場的空氣品質維護已漸上軌道，鑑於居家室內空氣品質並不在《室內空氣品質管理法》規範內，嘉義縣環保局決定從室外走入室內，今年編列300萬預算，首度推出居家空氣品質健檢，首波100戶，以嘉義市建物「所有人」或「現住者」為主，新成屋或3年內裝潢修繕、3個月內新購置傢俱、有孕婦、3歲以下、65歲以上敏感族群等家戶為優先健檢對象。

「我第1個報名」，市長涂醒哲表示，居家健檢偵測器可驗到二氧化碳、甲醛懸浮微粒、總揮發性有機化合物等7種物質，整個監測過程簡單，卻能即時讓民眾了解家中狀況，且環保局人員還會提供空調濾網清洗、適時通風、使用健康綠建材標章產品等建議，以減低居家常見潛在汙染源對健康的影響，強調「台灣首創」的計畫居民很重要，如100個名額很快就預約額滿，市府再來想辦法。

市議員蔡文旭也提出室內空氣品質改善小方法，鼓勵民眾買有助淨化空氣品質的小盆栽，並當場建議市府除持續針對公共場所進行抽檢，也可以推廣民眾多種植小盆栽。環保局長張志誠說，因民眾待在家中的時間約佔1天的3分之1，但家戶並非空品法的管制範圍，市府率先推出空氣健檢，創新作法讓民眾對自身所處的室內空氣狀況有所了解，至於接受度如何，還有待觀察。

(中時 )

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