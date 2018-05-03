石門肉粽節 邀民眾來咬金戒指

「107年石門粽、農特漁產、牽罟觀光推廣」活動12日登場，邀請櫻花妹小百合體驗包肉粽。（葉德正攝）

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新北市府與石門區公所12日母親節當週將在富基漁港舉辦「107年石門粽、農特漁產、牽罟觀光推廣」活動，規畫1000顆石門粽免費品嚐、媽媽粽頭彩咬金戒子趣味遊戲及消費滿百即贈送摸彩券系列好康，13日還有結合牽罟體驗的一日遊活動，即日起開放報名，每人799元，限量80名，要讓民眾帶媽媽來石門有得吃、有得拿還有得玩。

新北市民政局3日舉行記者會，邀請到石門在地高齡93歲肉粽達人林蜂阿嬤帶領眾人親手包肉粽，也邀請初來台3個月櫻花妹小百合製作日本粽，來場異國粽交流，現場另外展示越南粽、緬甸粽等多國肉粽，展現台灣肉粽多元性。

民政局副局長范姜坤火表示，活動12日將由郭家肉粽特製的「百斤海鮮石門粽」揭開活動序幕，還有精采的藝文表演外。

范姜坤火說，現場還會發送100顆肉粽，其中一顆藏有金戒子，母親節禮物直接幫您準備好。石門區公所更加碼1000顆小石門粽免費大放送，還有「快手包肉粽」以及「吊肉粽」趣味競賽，直接讓民眾免費把肉粽帶回家。此外，只要消費滿百，即可獲得摸彩券，40吋液晶電視、家電、海鮮禮盒...多項好禮等你來拿。

石門區公所13日推出的「上山下海牽罟一日遊」，結合石門在地特色景點以及體驗傳統捕魚技藝─牽罟，輕鬆自在深度小旅行，每人只要799元，絕對是帶媽媽出門遊玩的好選擇，報名網址：https://goo.gl/ddUiYU。

(中時 )

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