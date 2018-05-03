NBA》爵士變身「奧客」！爆冷射落火箭扳平

2018年05月03日 10:43 中時電子報 黃及人

火箭後衛哈登與爵士前鋒英格利斯一起等待裁判判決的模樣。(美聯社)

就算沒有盧比歐(腿傷)，爵士證明他們仍是不容小覷的對手！靠著英格利斯單場飆進7顆三分球，且拿季後賽生涯新高27分，爵士爆冷在客場116比108射落西區龍頭火箭，除了把西區準決賽戰績扳成1平，也讓火箭喪失主場優勢。

爵士上半場火力全開，一度領先地主火箭18分之多，幸好哈登第2節獨拿17分，幫助火箭打完上半場，僅以55比64落後，火箭更在第3節打出20比7，一度反超爵士4分之多，可是爵士完全沒有打算就此認輸放棄的念頭。

比賽來到末節，英格利斯接連投進三分外線，帶領爵士打到最後4分25秒，取得108比96大幅領先，火箭當然還想反撲，打到最後50.3秒，靠著保羅三分球追到只差6分，幸好米契爾隨即補進2分，一舉摧毀火箭逆轉氣勢。

爵士全隊6人得分上雙，展現相當平均全面的堅強火力，除了英格利斯，超級菜鳥米契爾也有17分、11助攻與5籃板，柏克斯17分，戈貝爾15分、14籃板，克勞德15分、10籃板，法佛斯10分，完全彌補盧比歐缺陣的劣勢。

火箭則以哈登32分、11助攻與7籃板表現最佳，保羅也拿23分，卡培拉21分、11籃板，問題是火箭擅長的三分火力，竟在自家主場徹底失靈，三分命中率僅2成70(投37中10)，反觀爵士三分命中率4成69(投32中15)。

(中時電子報)