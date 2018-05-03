2年斷3國外交死當？林濁水幫腔蔡英文慘遭砲轟

前民進黨立委林濁水。（中時資料照片，黃世麒攝）

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中時電子報

多明尼加日前宣布與大陸建交，確定與我斷交，該國是蔡政府上台後，繼聖多美普林西比與巴拿馬，第三個與我斷交的國家。國民黨轟政府無能讓台灣外交死當。對此，前民進黨立委林濁水直言這件事有嚴重到這樣嗎？不過林這段話慘遭網友砲轟。

與我國有77年邦誼的多明尼加，1日一早閃電宣布與大陸建交，只給台灣1個小時緩衝。外交部長吳釗燮隨即召開國際記者會表示，為維護國家主權獨立與尊嚴，我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫。我駐多大使館於1日晚間10時降旗，30天內撤離；大使湯繼仁預計1周內返台。

然而，蔡政府2年斷3個邦交國，國民黨日前砲轟無能政府擺爛總統，台灣外交死當，孤立成真，呼籲蔡英文要為錯誤的外交策略負起所有責任。對此，林濁水在雅虎奇摩的「政事觀察站」撰文指出，這件事真的嚴重到像台灣朝野政界人士需要說的台灣死當，或者台灣已經面臨委屈求全與否的關鍵時刻了嗎？

此外，林濁水說若照著馬路線走，也許不會在兩年內斷交三個國家，但台灣外交就成功嗎？林說假如邦交國仍維持22國，這22國沒有一個人口達到台灣的規模，合起來的人口共7千萬，佔全球75億人口不到1%。「原來馬總統一再沾沾自喜的所謂成功外交就是和全球99%人口斷交，和1%人口建交？這就是成功？」

對此，網友砲轟林濁水的言論，並表示「說笑嗎？以前民進黨是怎麼對付國民黨的?」、「如如擬林濁水所說的是誇張過頭，那過去國民黨時斷交一個，你們罵得更惡毒，請穩這又是什麼心態與立場呢？」、「沒比馬總統好的外交政策，民進黨沒資格說話，『接連被斷交』是事實」、「永遠都有雙重標準…」、「別在狡辯了好嗎？」、「無能政府」。

(中時電子報)

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