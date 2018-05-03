孫大千：綠營只會裝睡 昔高喊大學自主今無視管案

2018年05月03日 10:48 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校長遴選案風波持續延燒，教育部粗魯拔管後引起許多台大人的關切，就連前總統馬英九也質疑蔡政府這樣的作為，前立委孫大千更提出當年民進黨的「學運健將們」打著自由之愛訴求「政治退出校園」，現在怎麼當一個一個裝睡、裝傻，對於教育部的作為漠視不管。

根據聯合新聞網報導，孫大千指出在他就讀台大時，正式「自由之愛」運動盛行的時候，當年羅文嘉、馬永成、李文忠、林佳龍、鐘佳濱、鄭麗君、郭正亮、范雲、鄭文燦等現在綠營的「政治明星」，在當時都是紅極一時的風雲人物。當年高喊著「無黨無派」、「大學是社會的良心」、「政治力量全面退出校園」、「大學自主，校園自主」，正因高舉著改革進步的大旗，所以戰無不勝，工不不克。

孫更提到，這些學運英雄在離開校園後幾乎都投入了民進黨，現在母校面臨如此奇恥大辱，難道就因為管中閔的「藍色背景」，你們就可以視而不見，聽而不聞，一路裝傻和裝睡到底了嗎？所以今天如果被卡被拔的是一位挺綠學者，這些人也是如此淡然無感嗎？

最後孫更提出，30年後的今天正是考驗「自由之愛」的理念和價值的時刻，現在的掌權者正是當年的學運健將，能否做出改變就看他們了，到底這些人只是一群「只分藍綠」的偽君子？還是一批堅持信仰，不論敵他的真英雄？孫表示他相信，當年曾經擁護支持「自由之愛」的同學們，都不希望這只是一個「美麗的謊言」。

(中時電子報)