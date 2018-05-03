陸外長王毅會晤北韓外長：全力支持南北改善關係

2018年05月03日 12:29 旺報 徐維遠

大陸國務委員兼外交部長王毅2日抵達平壤，展開兩日訪問北韓行程。王毅表示，中方積極評價半島局勢最近出現的積極變化，並提出全力支持半島北南雙方改善關係、全力支持朝方致力於半島無核化目標等五個「全力支持」，希望朝美對話順利舉行並取得實質進展。

根據大陸外交部官網，王毅表示，今年3月金正恩成功訪華，總書記習近平與委員長金正恩舉行歷史性會晤，就傳承發展中朝傳統友好關係、加強兩國戰略溝通合作達成新的重要共識，掀開了中朝關係新的歷史篇章。

王毅表示，中朝傳統友誼是雙方共同的寶貴財富。不斷傳承、發展中朝傳統友好關係，是雙方的戰略選擇；中方願同朝方一道，把兩國最高領導人的重要共識切實落到實處，加強雙方政治外交部門溝通協調，推進中朝雙邊經貿務實合作，活躍兩國人文交流，為新時期的中朝關係不斷注入新的活力。

王毅表示，中方祝賀半島北南雙方領導人成功會晤並取得重要成果。中方全力支持朝方走出一條符合本國國情的發展道路，全力支持朝方集中力量進行經濟建設。中方積極評價半島局勢最近出現的積極變化，全力支持朝方致力於半島無核化目標，全力支持解決朝方正當合理安全關切，全力支持半島北南雙方改善關係。

王毅強調，希望朝美對話順利舉行並取得實質進展，中方願同朝方加強溝通，並繼續在半島問題政治解決進程中發揮應有的積極作用。

王毅對金正恩以及朝鮮黨和政府高度重視不久前朝鮮重大交通事故造成大陸公民傷亡，並全力展開救治和善後處理工作表示感謝。

李勇浩表示，朝中兩國最高領導人在北京成功會晤，就加強戰略溝通合作達成重要共識，在朝中關係史上具有里程碑意義。朝方願與中方共同努力，認真落實好兩國領導人共識，密切政治外交部門交流，加強務實合作，推進人文交流，及早籌備辦好明年朝中建交70週年紀念活動。

他並稱，半島北南雙方領導人舉行的歷史性會晤意義重大，朝方願同中方就實現半島無核化和建立半島和平機制等問題保持密切溝通，並繼續同有關各方加強對話。

(旺報 )