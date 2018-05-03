新店4校近千名畢業生 「路跑」邁向新階段

新北市新店區中正國小今年與市議員劉哲彰服務處合作，首度結合大豐國小、新店國小與北新國小，舉辦4校聯合路跑。（葉書宏翻攝）

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新北市新店區中正國小今年與市議員劉哲彰服務處合作，首度結合大豐國小、新店國小與北新國小，舉辦4校聯合路跑。（葉書宏翻攝）
新北市新店區中正國小今年與市議員劉哲彰服務處合作，首度結合大豐國小、新店國小與北新國小，舉辦4校聯合路跑。（葉書宏翻攝）
新北市新店區中正國小今年與市議員劉哲彰服務處合作，首度結合大豐國小、新店國小與北新國小，舉辦4校聯合路跑。（葉書宏翻攝）
新北市新店區中正國小今年與市議員劉哲彰服務處合作，首度結合大豐國小、新店國小與北新國小，舉辦4校聯合路跑。（葉書宏翻攝）
新北市新店區中正國小今年與市議員劉哲彰服務處合作，首度結合大豐國小、新店國小與北新國小，舉辦4校聯合路跑。（葉書宏翻攝）

新北市新店區中正國小近年來都會替六年級畢業生舉辦路跑活動，今年與市議員劉哲彰服務處合作，首度結合大豐國小、新店國小與北新國小，舉辦4校聯合路跑，近千名畢業生挑戰總里程3.4公里，同時藉此讓畢業生有更多交流機會，一起邁向國中新階段。

劉哲彰表示，很開心可以一起來合辦路跑活動，服務處致力於推廣路跑活動，協辦石碇、烏來、香魚等路跑活動，今年透過與學校合作，將路跑的年齡再往下推廣，讓路跑成為全民運動。

中正國小校長許德田表示，以往畢業路跑僅是單純的路跑，今年感謝劉哲彰協助，每位畢業生身上都配戴著晶片計時，比照正式馬拉松規格，學生一抵達終點馬上可以直接列印有詳細參賽成績與名次的完賽証明，學生不僅有美好回憶，還可紀錄可留念。

陳姓學生開心說，可以和同學們在畢業前一起完賽非常開心，因為拿到完賽證明，是對自己的一項肯定，人生的第一張馬拉松完賽證明感覺非常新奇，以往都只能看到大人拿到，沒想到在國小畢業前也能有這樣的機會。

(中時 )

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