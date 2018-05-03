MLB》生涯第四度三響 貝茲破「打擊之神」紀錄

貝茲生涯第四度單場三響炮，打破泰德威廉斯紀錄。(美聯社)

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中時電子報

一場比賽要打3轟相當不容易，即便如「老爹」歐提茲(David Ortiz)這樣的強打，1次也沒做到過，不過，這對紅襪的貝茲(Mookie Betts)來說，似乎不是件難事，他今(3日)率隊5比4擊敗皇家，單場4打數4安，生涯第四度單場三響炮，躍居紅襪「最會打三響炮的強打」。

紅襪昨和皇家鏖戰13局輸球，此役又被占得先機；紅襪先發波莫倫茲(Drew Pomeranz)前2局兩度遇亂流，失3分，讓紅襪陷0比3落後。不過，紅襪豈願連2場吞敗，4下吹起反攻號角，帶動攻勢的，就是貝茲。

面對皇家先發達菲(Danny Duffy)，貝茲擔任該局首名打者，就轟出飛上左外野「綠色怪物」的陽春炮；接在他之後，傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)也轟出2分炮，靠著單局2發全壘打，紅襪一舉扳平比分。

接著5下，火燙至極、前3打數都敲安的貝茲上場，此役第三度和達菲交手，逮中一記紅中滑球，再一次把球轟上「綠色怪物」，用這發陽春彈，助球隊取得領先。波莫倫茲也在度過亂流後回穩，投到6局結束，未再失掉分數，帶著勝投資格退場休息。

雙方僅1分差，到了7下，達菲還是留在場上，和5下劇情類似，他先抓到1出局後，再度跟貝茲交手。結果，貝茲這次改鎖定外角二縫線速球出手，棒子擊中球瞬間、聲音響亮，球飛得高且遠；最後中左外野球迷接到這顆球，貝茲本場比賽第三度挑戰「綠色怪物」得手。

貝茲此役四度和達菲交手，全擊出安打，包辦全隊最多3打點，要說是他一人擊敗達菲，一點也不為過。貝茲生涯第四度單場三響炮，也打破高懸61年、由被譽為「打擊之神」的前球星泰德威廉斯(Ted Williams)在紅襪時期寫下3次三響炮的紀錄。

「我比任何人還驚訝！」貝茲很有自信，知道自己有擊中球的本事，也盡可能展現出來，但他也沒料到，會有這樣的表現。貝茲聽到自己超越威廉斯的紀錄，開心的說，「他是單季打擊率4成的打者，達成很多我未曾做到的成就，能與他齊名，感覺太酷了。」

此役過後，貝茲出賽26場，打擊率高達3成65，長打率8成23是生涯新高，已經累積11發全壘打，躍居為聯盟全壘打王；照這個進度，他有機會改寫2016年寫下的個人單季最多31轟紀錄。值得一提是，貝茲只要開轟，總能替紅襪帶回勝利，本季13勝0敗、過往34戰也僅3敗。

(中時電子報)

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