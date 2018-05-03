偏鄉國小教師鐵尺體罰 學生膝蓋瘀青

學生膝蓋內側被打到瘀青。(林雅惠翻攝)

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高雄市偏鄉一所國小老師不滿學生不守秩序，竟持手中長鐵尺拍打學生，造成其中一名學生膝蓋內側被打成瘀青，校方接獲學生通報後約談該名老師，該師坦承犯錯向學生道歉並承諾不再犯，學校已召開成績考核將送請教育局；教育局表示，該師涉不當體罰學生行為，將依中等以下學校教師成績考核辦法調查後予懲處。

3月29日該所偏鄉國小有四年級學生反映，當天在校內上課時，一名同學因進教室動作較慢，竟遭該校１名科任女老師持鐵尺打傷，小腿膝蓋後方瘀青受傷；學校據報立即介入了解，該師當天下午向學生解釋與道歉，當晚學務主任與導師再次陪同該師與家長溝通與道歉。

學生表示，該名女老師本學年到校初任教師，經常情緒失控出手毆打學生外，還會以「白癡」、「你是啞巴嗎」、「醜男」等言語辱罵學生。學生指出，事件發生後已有同學因害怕上該名老師的課而出現翹課、拖延時間進教室上課等逃避行為。

校方表示，學校於4月2日成立調查小組，著手調查完整事發經過，並先行調動該師與四年級的任教課程，改由其他老師任課，調查小組商討後，認為該名教師為初任老師，事後也已向學生道歉取得諒解，因此先行以書面警告方式要求該名教師不得再犯，學校將持續精進該師輔導管教與班級經營技巧，並對於案生進行輔導關心與後續關切。

(中時 )

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