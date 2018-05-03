為愛犬勒斃老婦後脫褲纏頸 嫌犯遭收押

2018年05月03日 11:33 中時 謝瓊雲

4月30日下午，彰化市73歲柯姓老婦人在養雞場遇見熟識的38歲陳姓男子，兩人為了要餵小狗吃什麼起爭執，老婦人竟當場慘遭勒斃，嫌犯還將柯婦衣褲褪去纏繞頸部，前天深夜落網後坦承殺人，警方依殺人罪與強盜罪移送彰化地檢署偵辦，深夜11時許檢方聲押獲准。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，警方獲報後前往國聖路上一處養雞場的貨櫃屋內，發現被害婦人遭勒頸窒息，救護人員到場時已無生命跡象；全案由檢察官林子翔指揮彰化分局偵辦。

前天檢察官率警方、法醫師進行相驗，並至命案現場勘驗後，下午進行解剖鑑定，同時指示分局偵查隊成立專案小組，經比對相關監視器、往來車輛行車紀錄畫面，清查所有可疑線索後，當晚深夜就已鎖定陳嫌，並在他經常出入的網咖將人拘捕到案。

38歲陳嫌坦承，因無業而將愛犬託付給死者照顧，不時會到柯婦的雞寮看看狗兒，自己過去都讓小狗吃雞排，卻發現小狗送給柯婦後，竟都被餵食餿水，一時氣憤起殺機，但事後十分後悔。

陳嫌說，兩人口角時他遭到老婦人用安全帽打頭，他反擊時失手將老婦人勒斃，他將死者衣服脫下，意圖故佈疑陣誤導警方辦案，還將老婦人隨身包包拿走、並將養雞場外鐵門上鎖後逃逸，包包內有1950元現金取出花用，包包及裡面所放置的證件、平安符丟棄在養雞場附近的產業道路邊。

檢警調查，陳嫌有妨害性自主、竊盜與偽造文書等前科，2003年在海軍陸戰隊兩棲偵搜營服役期間，犯下妨害性自主罪遭判10年，也被軍方禁止再服役；退役後因吸食強力膠、又無業四處遊蕩，靠當臨時工維生，是當地治安列管人口。

檢察官訊後，認為陳嫌因細故與被害人爭執，臨起殺意掐斃被害人並強盜其財物，所涉殺人、強盜等罪嫌重大，且犯後有逃亡事實，認定有羈押之必要，昨晚間向彰化地方法院聲請羈押，經法院於深夜23時許裁准收押。

(中時 )