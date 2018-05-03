為愛犬勒斃老婦後脫褲纏頸 嫌犯遭收押

友善列印
中時

4月30日下午，彰化市73歲柯姓老婦人在養雞場遇見熟識的38歲陳姓男子，兩人為了要餵小狗吃什麼起爭執，老婦人竟當場慘遭勒斃，嫌犯還將柯婦衣褲褪去纏繞頸部，前天深夜落網後坦承殺人，警方依殺人罪與強盜罪移送彰化地檢署偵辦，深夜11時許檢方聲押獲准。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，警方獲報後前往國聖路上一處養雞場的貨櫃屋內，發現被害婦人遭勒頸窒息，救護人員到場時已無生命跡象；全案由檢察官林子翔指揮彰化分局偵辦。

前天檢察官率警方、法醫師進行相驗，並至命案現場勘驗後，下午進行解剖鑑定，同時指示分局偵查隊成立專案小組，經比對相關監視器、往來車輛行車紀錄畫面，清查所有可疑線索後，當晚深夜就已鎖定陳嫌，並在他經常出入的網咖將人拘捕到案。

38歲陳嫌坦承，因無業而將愛犬託付給死者照顧，不時會到柯婦的雞寮看看狗兒，自己過去都讓小狗吃雞排，卻發現小狗送給柯婦後，竟都被餵食餿水，一時氣憤起殺機，但事後十分後悔。

陳嫌說，兩人口角時他遭到老婦人用安全帽打頭，他反擊時失手將老婦人勒斃，他將死者衣服脫下，意圖故佈疑陣誤導警方辦案，還將老婦人隨身包包拿走、並將養雞場外鐵門上鎖後逃逸，包包內有1950元現金取出花用，包包及裡面所放置的證件、平安符丟棄在養雞場附近的產業道路邊。

檢警調查，陳嫌有妨害性自主、竊盜與偽造文書等前科，2003年在海軍陸戰隊兩棲偵搜營服役期間，犯下妨害性自主罪遭判10年，也被軍方禁止再服役；退役後因吸食強力膠、又無業四處遊蕩，靠當臨時工維生，是當地治安列管人口。

檢察官訊後，認為陳嫌因細故與被害人爭執，臨起殺意掐斃被害人並強盜其財物，所涉殺人、強盜等罪嫌重大，且犯後有逃亡事實，認定有羈押之必要，昨晚間向彰化地方法院聲請羈押，經法院於深夜23時許裁准收押。

(中時 )

老梗還是有用 退休公務員11天遭… 平溪民宅清晨火警 2男童燙嗆傷送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。