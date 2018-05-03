立委控吳茂昆違法兼基金會董事 吳不回應

2018年05月03日 11:17 中時 林志成

教育部以管中閔未經台大校方同意前兼任台哥大獨董，因此拔除他的當選資格。不過國民黨立委柯志恩今天在臉書爆料，教育部長吳茂昆在擔任東華大學校長任內，未經教育部核可就擔任陳水來文教基金會的董事，這樣的部長有何資格指控別人「偷跑」呢？

吳茂昆今天出席立法院教育及文化委員會審議《幼兒教育及照顧法修正草案》時，媒體問到關於柯志恩對他的指控，他表示，「今天只談《幼兒教育及照顧法修正草案》，其他不談。」

依《公務員服務法》，校長在外兼職必須經上級主管機關許可。柯志恩今天在臉書貼文說，吳茂昆在在東華校長任內（101年2月~105年1月）確實曾於104年8月呈報教育部多項兼職，但其報給教育部的資料中，擔任陳水來文教基金會的董事（董事長為慶富集團的陳慶男），任期為103年12月24四至106年12月23日。

柯志恩指出，核對陳水來基金會三次異動日期101年3月1日、102年2月27日、104年5月27日，吳茂昆皆為董事。明顯看出101年、102年、103年期間並未呈報經教育部許可。故而，教育部於104年9月7日函覆東華大學時表示「案內所報兼職，部分係屬自102年4月即已受聘，嗣後請確實依規定程序及時辦理報核程序」。

柯志恩立委表示，吳茂昆校長若非隱匿不報，就是未經核可就擔任董事多年，這樣的部長有何資格指控別人「偷跑」呢？

柯志恩進一步透露，吳茂昆還以東華大學校長身分擔任「國立海洋科技博物館新建營運移轉（OT-BOT）案」的「協調委員」（104.8.10~107.8.29.），此興建工程即委託慶富集團的子公司--慶陽海洋企業，原本預計斥資15億元興建、興建經營海生館，並向土地銀行、高雄銀行等5間銀行聯貸9.5億元。

柯志恩說，或許因慶富挪用慶陽興建海生館的專款，導致工程嚴重落後，到預定開館日，現場只見地基，實際工程進度不到25％，最後慶陽違約跳票，本案失敗收場，也造成土銀損失將近5億，去年12月經監察院調查後，對土銀和海科館均提出糾正。

依「國立海洋科技博物館協調委員會組織章程」，為解決契約爭議，海科館和慶陽雙方各推2名代表人，並經雙方同意協調，選任3名公正人士，共7人組成協調委員會。

柯志恩表示，吳茂昆之前擔任海生館BOT案的「協調委員」，究竟是慶陽的2名代表之一，還是雙方共推的3名公正人士之一？若是前者，可看出吳校長真的「古道熱腸」，對慶富集團愛護有加、居間協調，若是後者，則讓人質疑他是否「假公正」？

柯志恩質疑，吳茂昆本身是慶富集團相關基金會董事，又擔任慶富子公司的協調委員，如此熱衷於為慶富排難解紛，他本身有無令人高度疑慮的道德問題？究竟是「真出力」還是「假公正」？口口聲聲以道德責人的吳茂昆該不該自清一下？

(中時 )