跨區台北助選 侯友宜：雙北合作 共生共榮

2018年05月03日 11:30 中時 葉德正

國民黨新北市長參選人侯友宜人氣超夯，除替新北市議員參選人助選，外縣市參選人也希望他能協助拉抬聲勢，侯友宜3日與台北市大安、文山區市議員參選人李柏毅一同到文山區在地知名早餐店擔任快閃店員，兩人第一次當店員就上手，也呼籲在打拼的年輕人，忙碌之餘也要多注意飲食健康。

侯友宜表示，要在最短的時間完成點餐、製作、送餐的流程，真的好趕、好忙，也因為這樣的初體驗，讓侯友宜知道民眾上班前的時間相當寶貴，因此交通的便利性就顯得格外重要。

侯友宜認為，捷運環狀線第二階段中南環、北環在規劃中都有進入北市，未來南環銜接起來後，北市南區的居民要去新北或是新北居民要往文山的，能夠更快速、更便捷，悠閒的享受早餐，吃飽吃好再工作，也絕對沒問題。

侯友宜說，「過去新北市政府一直積極爭取將三環三線中的『捷運萬大線第二期』及『環狀線第二階段(南環段、北環段) 』納入前瞻計畫，昨天終於獲得交通部同意，讓這項計畫的推動能向前邁進一步，今天的早餐做起來就特別給力。」

針對媒體提問是否與丁守中聯合造勢，侯友宜表示，雙北的合作一定是建立在市民的福祉上面，好的政見一起來討論，雙北原本就是共同生活圈，許多的議題是兩個城市的市長都要共同關注的，雙北市民關切的議題，相信會是未來交流重點。」

(中時 )