「皇室史上最大錯誤！」梅根兄公開勸哈利取消婚禮

2018年05月03日 11:24 中時電子報 蔡萱

英國哈利王子和美國女星梅根即將在2周後登場，然而小倆口卻沒能好好沉浸在籌備婚禮的喜悅中，不斷遭受梅根遠在美國家人的猛烈砲火。梅根的哥哥2日以一封公開信，直接向準新郎哈利王子喊話，稱自己的妹妹淺薄、自負且勸他現在取消這場「皇室史上最大錯誤」的婚禮還為時不晚。

據《每日郵報》報導，51歲的小湯馬士（Thomas Markle Jr）是梅根同父異母的的哥哥，他繼日前梅根同父異母的姐姐砲轟梅根對家人有夠狠心，再次對梅根火力全開。小托馬斯向媒體公開了一份寫給哈利王子的親筆信給哈利王子，他在信中痛批妹妹因微小的好萊塢名氣，而成了淺薄自負的女人，這場婚禮將使英國皇室淪為笑柄，是皇室史上最大錯誤。

小湯馬士在婚禮的兩周前寫道：「先在還不遲，梅根很顯然不是適合你的女人」，她還批妹妹就像是個C咖以下的好萊塢演員，試圖想要用扮演公主的老把戲。

梅根和哈利王子出席活動。(圖/美聯社)

除此之外，小湯馬士也聲稱父親為支持梅根的演藝夢想而負債累累，但卻未獲邀參加婚禮，「什麽樣的人會利用自己的父親直到他破產」，還說現在梅根可以回報父親時，梅根卻是不認識他一樣。

同時隨著梅根和哈利王子世紀婚禮的賓客名單曝光，小湯馬士也表達了對梅根都沒有邀請家人參加的不滿，他指責梅根「不邀請自己的家人，反而邀請完全陌生的人參加婚禮」，還寫到：「甚至連自己的父親都不邀請，那麼到底是誰要牽她走過紅毯？」

對此小湯馬士勸哈利王子在為時已晚前，王室應該結束這場虛假的童話婚禮。

其實這已不是小湯馬士首次砲轟梅根，他日前才公開表示，梅根在美國的整個家庭都因被冷落、無法參加婚禮感到傷心、難過。

而且小湯馬士也不是第一個狠批梅根的家人，梅根同父異母的姊姊格蘭特也在今年4月在推特上狠批梅根沒有飲水思源。梅根竟在將廣邀2000人參加的婚禮上，不邀請她的家人參加，反而邀請了1000多名陌生人。

(中時電子報)